أكد تقرير، صباح اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية ستبث العرض الترويجي الكامل للوثائقي عن المشروع العملاق ذا لاين مدينة المستقبل في نيوم، يوم الإثنين بعد القادم 26 يونيو/حزيران 2023.

وقال حساب (The Saudi Post)؛ وهو شبكة إخبارية حديثة تبث من واشنطن، في تغريدة عبر تويتر “رسمياً: العرض الترويجي الكامل للوثائقي عن المشروع العملاق #ذا_لاين في #نيوم، ويظهر فيه #ولي_العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان وبعض المسؤولين في المشروع ?? – العرض يوم 26 يونيو الساعة 7:10 على قناة “ديسكفري”.

رسميًا:



العرض الترويجي الكامل للوثائقي عن المشروع العملاق #ذا_لاين في #نيوم، و يظهر فيه #ولي_العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان وبعض المسؤولين في المشروع ??



– العرض يوم 26 يونيو الساعة 7:10 على قناة "ديسكفري"#السعودية_بوست pic.twitter.com/GjDjD4giEt — The Saudi Post (@TheSaudi_post) June 16, 2023

ذا لاين مدينة المستقبل في نيوم

كشفت المملكة العربية السعودية، في صيف العام 2022، عن تصاميم مدينة ذا لاين التي تتألف من مبنى واحد، وتتسع لنحو تسعة ملايين شخص، وستشيّد على مقربة من البحر الأحمر. وتُظهر الصور المنشأة بالحاسوب، المدينة العمودية المغطاة بالمرايا بارتفاع 500 متر وعرض 200 متر، وأطلق عليها اسم ذا لاين (الخط). إنها جزء من مشروع “نيوم” المخطط له بكلفة 500 مليار دولار الذي أعلنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 2017 كجزء من رؤية المملكة 2030.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم أعلن في يوليو/تموز 2022 عن تصاميم مدينة “ذا لاين”، التي تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجاً عالمياً رائداً يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة. وكان الأمير محمد قد أطلق الفكرة والرؤية الأولية للمدينة التي تعيد تعريف مفهوم التنمية الحضرية وما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل في يناير/كانون الثاني 2021.

وتأتي تصاميم مدينة “ذا لاين”، انعكاساً لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتسهم في المحافظة على 95 بالمئة من أراضي نيوم للطبيعة، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمئة، لجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة بدلاً من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.

5 دقائق و20 دقيقة

من أهم مواصفات مدينة “ذا لاين”، أن عرضها يبلغ 200 متر فقط على امتداد 170 كيلو متر، وارتفاعٍ يبلغ 500 متر فوق سطح البحر. وستُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلو متر مربع، وستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تماماً في مدنٍ بهذا الحجم. وهذا بدوره، يقلل من تمدد البنية التحتية، ويعزز من كفاءة واستدامة المدينة على نحوٍ مميز. كما أن مناخها المثالي على مدار العام سيؤمن للسكان الاستمتاع بالطبيعة عند التنقل سيرا على الأقدام. وتتيح ذا لاين لجميع السكان إمكانية الوصول إلى جميع المرافق والخدمات في غضون 5 دقائق، إضافة إلى وجود قطار فائق السرعة يصل بين طرفي المدينة خلال 20 دقيقة.

انعدام الجاذبية

وتقدم مدينة ذا لاين نهجاً جديداً لتصميم المدن والذي يركز على مفهوم “انعدام الجاذبية”، حيث يعني ذلك توزيع وبناء مكونات المدينة على شكل طبقات عمودية مما يتيح للناس إمكانية التحرك في الاتجاهات الثلاثة (إلى الأعلى، وإلى الأسفل، وكذلك بشكل أفقي في كل جانب). وعلى عكس مفهوم المباني الشاهقة، تُسهل هذه الفكرة عملية التنقل بين مواقع الاحتياجات اليومية، من أماكن عمل، ومدارس، وحدائق، ومنازل في غضون خمس دقائق.

ويغطي جانبَي المدينة الخارجيين أسطح زجاجية وهي عبارة عن مرايا عاكسة تمنحها طابعاً فريداً، وتسمح لتفاصيلها بالاندماج مع الطبيعة. في حين تم تصميم المساحات الداخلية بطرق مبتكرة، لخلق تجارب غير عادية ولحظات لا تنسى، من خلال فريق من المعماريين والمهندسين المشهورين عالمياً الذين يعملون مع فريق نيوم بشكل مستمر.

تصميم رقمي للمدينة

وستعمل نيوم في سعيها لتطوير الأعمال كالمعتاد في مشاريعها المختلفة على تصميم المدينة بأكملها رقمياً، وكذلك ستستخدم أحدث تقنيات البناء وعمليات التصنيع. ويأتي هذا الإعلان عن تصاميم مدينة “ذا لاين” استمراراً للتقدم الذي تشهده نيوم في تطوير مشاريعها الرئيسية، حيث أعلنت في وقت سابق عن إطلاق “أوكساچون” مدينة الصناعات المتقدمة، و“تروجينا” الوجهة السياحية العالمية التي تقدم أول تجربة للتزلج على الثلج في الهواء الطلق في الخليج العربي، إلى جانب إطلاق شركتين تابعتين لـنيوم وهما شركة “إينووا” التي تعنى بالابتكارات وصناعات الطاقة والمياه والهيدروجين، وشركة نيوم التقنية الرقمية.