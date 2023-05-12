العربي يتوج بكأس أمير قطر للمرة التاسعة بعد الفوز على السد

حقق نادي العربي الفوز على فريق السد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت في نهائي كأس أمير قطر على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وافتتح التسجيل للعربي السوري عمر السومة برأسية رائعة في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وقد اضاف حكم المباراة 11 دقيقة بدل ضائع وفي الدقيقة 92 أحرز الهدف الثاني حامد إسماعيل وعاد السومة ليختم اهداف المباراة بالهدف الثاني له والثالث للعربي في الدقيقة 97 لينتصر العربي ويحقق لقب كأس أمير قطر.

ووصل العربي إلى نهائي البطولة بعد أن اكتسح السيلية 7-1 في نصف النهائي، فيما فاز السد -في الدور نفسه- بنتيجة 5-1 على الشحانية.

ويذكر ان العربي اخر مرة حقق فيها الكأس قبل 30 عاما (موسم 1992-1993)، وهو اللقب التاسع له في تاريخه.