العربية مصر تسير رحلات بين القاهرة وجيزان السعودية

أعلنت «العربية مصر» عن إطلاق رحلات جديدة بين القاهرة وجيزان في المملكة العربية السعودية. وستربط الخدمة الجديدة بين مطار القاهرة الدولي ومطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز، من خلال رحلتين أسبوعياً، اعتباراً من 9 نيسان / إبريل 2023.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يسعدنا التوسع في السوق السعودي من خلال إضافة جيزان إلى شبكة وجهاتنا المتنامية من مركز عملياتنا في مصر. وستسهم الرحلات الجديدة في دعم وتعزيز الروابط الثقافية بين مصر والسعودية، فضلاً عن الاستمرار في توفير خيارات السفر الاقتصادي والقيمة المضافة للمسافرين بين كلتا المدينتين”.

وتعتبر الوجهة الجديدة جيزان، الوجهة الحادية عشرة التي تسير إليها «العربية مصر» في المملكة العربية السعودية بعد كل من الرياض وجدة والدمام وتبوك والطائف والجوف وحائل وأبها والقصيم والمدينة المنورة.

وتشغل مجموعة «العربية للطيران» أسطولاً حديثاً من طائرات «إيرباص» A320 وA321 والتي تعد من أكثر الطائرات ذات الممر الواحد حداثة، حيث توفر راحة إضافية مع أحد أكبر المقاعد مساحة في أي مقصورة اقتصادية. وتقدم «العربية للطيران» أيضاً برنامج الولاء المبتكر «Air Rewards» والذي يتيح للمسافرين اكتساب النقاط وتحويلها واستبدالها بعروض السفر.