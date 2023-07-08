دعا الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم، إلى ضرورة اعتماد اللغة العربية ضمن لغات نظامي مدريد ولاهاي.

وشدد السويلم خلال اجتماع الجمعية العامة للدول الأعضاء بمنظمة “WIPO” بجنيف، على أن المملكة أولت اهتماماً بالغاً بحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز منظومة الإنفاذ.

وأعرب عن تطلع المملكة لتعيين الهيئة السعودية للملكية الفكرية كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات، مستعرضاً تطورات الملكية الفكرية التي اعتمدت على إستراتيجية وطنية لبناء منظومة تعزز الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع.

ونوه إلى أن المملكة انضمت إلى اتفاقية حماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح، إضافة على العمل القائم بشأن تحديث جميع التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية.

يشار إلى أن المملكة انضمت كعضو في منظمة الويبو في عام 1982م وتشترك الهيئة بعضويتها لمواكبة المستجدات في مجالات الملكية الفكرية المختلفة؛ مما ينعكس بمردود إيجابي على أنشطة الهيئة المختلفة.