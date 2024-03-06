اللغة العربية سادس أكثر اللغات انتشارا حول العالم والإنكليزية تتصدر بالمرتبة الأولى

حلت اللغة العربية في المرتبة السادسة مع 274 مليون شخص ينطق بلغة الضاد، وفقا لتقييم قائمة أبحاث إثنيك (Ethnologue) التي تعكس أهم اللغات المستخدمة في العالم مع ما تعكسه بانتشار كل منها، من الاتجاهات الاقتصادية ومقومات عديدة أخرى بحسب آخر إحصائيات 2023.

تضم القائمة أكثر 12 لغة تحدثًا على وجه الأرض من أصل 7,164 لغة حول العالم، وحلت اللغة الإنكليزية في المرتبة الأولى باعتبارها اللغة الدولية الرئيسية للأعمال والسياسة مع قرابة 1.5 مليار شخصا يتحدث بالإنكليزية.

وفي المركز الثاني تأتي لغة الماندرين، وهي لهجة اللغة الصينية الأكثر استخدامًا والتي يبلغ عدد المتحدثين بها 1.1 مليار شخصفي الصين وتايوان، فضلاً عن وجود الملايين من المتحدثين المنتشرين في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا والعالم.

الهند ممثلة أيضًا في القائمة ولكن على الرغم من كونها الدولة الأكثر سكانًا في العالم لكن لديهم عدة لغات مختلفة. الهندية هي اللغة الرئيسية المستخدمة في شمال الهند ولغة رسمية للحكومة، ولكن اللغات الأخرى مثل البنغالية يتم التحدث بها على نطاق واسع في مناطق أخرى، في هذه الحالة في الهند الشرقية (وبنغلاديش المجاورة).

يذكر أن لغات القوى الاستعمارية السابقة – مثل الإنكليزية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية – لديها مئات الملايين من المتحدثين، على الرغم من أن البلدان المستعمرة السابقة الأم تمثل جزءًا صغيرًا من مجموع المتحدثين بلغاتها.