العراق يلزم ببيع تذاكر السفر بالدينار لا بالدولار

أصدر مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كريم كاظم حسين، اليوم الجمعة، توجيها ببيع تذاكر السفر بالدينار العراقي بدلاً من الدولار.

وقال بيان نقله المكتب الإعلامي لوزارة النقل، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “المدير العام للشركة، أصدر توجيها ملزما الى جميع مكاتب ومراكز قطع التذاكر الخاصة بالشركة، ينص على التعامل بالدينار العراقي بدل الدولار الأمريكي، وبالسعر الرسمي الذي حددته إدارة البنك المركزي العراقي”.

ودعا حسين “جميع المسافرين الى التبليغ عبر الخط الساخن لوزارة النقل (5606)، وكذلك من خلال المواقع والمنصات الرسمية الخاصة بالوزارة والشركة، عن أي مخالفة ترتكبها مكاتب الشركة والوكلاء في هذا الصدد”، محذرا “المخالفين من المساءلة القانونية”.

وأكد حسين، أن “قرار الشركة يأتي استنادا الى توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، بالزام جميع تشكيلات الوزارة، من بينها الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، بالتعامل بالدينار العراقي بدلاً من الدولار، وذلك “دعماً للعملة الوطنية”.