العراق يعمل على توزيع 500 ألف قطعة أرض سكنية مخدمة

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن الحكومة تستعد لتوزيع 500 ألف قطعة أرض بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأقر السوداني بأن الحكومة سبق وأن الحكومة خالفت القانون وأجازت منح أراض-(479 قطعة أرض) مميزة لغير المستحقين وأنه سيجري محاسبة المخالفين.

وأوضح بالقول:” “الحكومة تستعد لتوزيع 500 ألف قطعة أرض وحل أزمة السكن يتم بمسارات توزيع الأراضي بالمناطق المخدومة والمجمعات السكنية والاستثمار”، مشيراً كذلك إلى أن “مجلس الوزراء صادق على محضر اللجنة التحقيقية بشأن منح قطع أراض متميزة لغير المستحقين”.

وتابع، أنه “تم استعادة قطع أراض مميزة منحت لغير مستحقين وإحالة مخالفين للتحقيق”، مبينا، أنه “تم منح 479 قطعة أرض مميزة لأشخاص غير مستحقين خلافاً للقانون”.