العراق يعلن مشروعاَ استراتيجياَ يربط دول الخليج بتركيا

أعلن العراق خلال مؤتمر جمع مسؤولين من دول مجاورة في بغداد، اليوم السبت، عن مشروع خط بري وخط سكك حديدية يصل دول الخليج بالحدود التركية ويطمح العراق من خلاله التحول إلى خط أساسي لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا.

وتطمح بغداد إلى تنفيذ المشروع بالتعاون مع دول قطر والإمارات والكويت وعمان والأردن وتركيا وإيران والسعودية، والتي دعي ممثلوها من وزارات النقل إلى بغداد للمشاركة في المؤتمر المخصص لإعلان المشروع.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال افتتاح المؤتمر “نرى في هذا المشروع المستدام ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة وإسهام في جلب جهود التكامل الاقتصادي”.

وبحسب بيان للجنة النقل والاقتصاد في مجلس النواب، سيكون المشروع “استثمارياً للدول المشاركة وكل دولة بإمكانها إنجاز جزء من المشروع”.

وأضاف البيان أنه “من المؤمل أن ينجز المشروع ويكتمل خلال 3- 5 سنوات.. آلية الاستثمار سوف تناقش بعد عقد المؤتمر مع الدول المشاركة”.

ويعاني العراق الغني بالنفط من تهالك في بنيته التحتية وطرقاته جراء عقود من الحروب، وانتشار الفساد.

وأكد “السوداني” أن من أولويات حكومته هي إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل والطرقات وكذلك قطاع الكهرباء المتهالك أيضاً.

طريق التنمية

ويسمح هذا المشروع الذي سمي بـ “طريق التنمية” للعراق في استغلال موقعه الجغرافي والتحول إلى نقطة عبور للبضائع والتجارة بين دول الخليج وأوروبا.

وهناك أعمال جارية حالياً لتأهيل ميناء الفاو في أقصى جنوب العراق والمجاور لدول الخليج والذي سيكون محطة أساسية لاستلام البضائع قبل نقلها براً.

ويهدف المشروع كذلك إلى بناء 15 محطة قطار للبضائع والركاب على طول الخط، تنطلق من البصرة جنوباً ومروراً ببغداد ووصولاً إلى الحدود مع تركيا.

ويربط المشروع مدينة البصرة؛ أقصى جنوب العراق، على مياه الخليج بالأراضي التركية، واتفقت بغداد وأنقرة سابقاً على إنجازه في وقت قياسي.

ووفقاً للمخطط، يبدأ الطريق التجاري (القناة الجافة) من محافظة البصرة، مروراً بذي قار والقادسية وواسط، ثم العاصمة بغداد، ومنها إلى صلاح الدين وكركوك ونينوى، وصولاً إلى الحدود العراقية مع سوريا وتركيا من جهة منطقة فيشخابور المطلة على شرق محافظة الحسكة؛ شمال شرق سوريا.

تشغيل آلاف الأيدي العاملة

يعول العراق كثيراً على نجاح هذا المشروع، وتقول الحكومة إنه سيحقق أرباحاً سنوية قد تصل إلى أربعة مليارات دولار، ويشغل آلاف الأيدي العاملة، فضلاً عن أنه سيشكل “طفرة نوعية” في البنية الاقتصادية والتجارية للبلاد.

وتقول الحكومة إن كلفة المشروع قد تصل إلى 17 مليار دولار، تشمل شراء قطارات كهربائية، ومد شبكة سكك حديدية بطول 1200كم، على أن ينجز العمل بحلول العام 2028، علماً أن ما أنجز حتى الوقت الحالي يصل إلى 40 بالمئة، فيما لا يزال العمل مستمراً في ميناء الفاو (نقطة البداية) في محافظة البصرة من قبل شركات إيطالية.

تنويع مصادر دخل العراق

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي لصحيفة “الأخبار” إن المشروع سيكون “انطلاقة غير مسبوقة لبوصلة الاقتصاد العراقي نحو تنويع موارده غير النفطية، وسيفتح الفرص أمام مئات الشباب العاطلين عن العمل باعتباره شريان ميناء الفاو ومدينة البصرة الصناعية”.

ويعتقد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي أن “طريق التنمية سينقل العراق إلى مرحلة جديدة ومختلفة.. وأن المشروع سيحقق بنية تحتية مستدامة للعراق ولدول المنطقة أيضاً، وسيجمع كل وسائل النقل المتاحة البرية والبحرية والجوية”.

وقال “الأسدي” لصحيفة “الأخبار” إن “جميع الدول المجاورة رحبت بالمشروع ولا سيما تركيا، وأبدت دعمها وتعاونها” لإنجازه، وأن “المشروع سيتضمن خطاً سككياً للمسافرين وللبضائع، وكذلك ميناء ومطاراً ومدناً صناعية كبيرة جداً، وطريقاً برياً للركاب وللبضائع أيضاً”، موضحاً أن “تركيا والعراق سيكونان أول المستفيدين منه”.

في حين قال المدير العام للشركة العامة لسكك الحديد العراقية يونس الكعبي إن “شبكة سكك الحديد ستكون نقلة كبرى، كونها ستعمل بالطاقة المتجدّدة وبسرعة عالية قد تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، و140 كيلومتراً في الساعة بالنسبة إلى البضائع”، موضحاً أنه “لا يوجد حتى الآن أي اعتراض من قبل الدول على المضي بهذا المشروع، لأنه سيغير الخريطة الاقتصادية للمنطقة، وسيسهل حركة النقل العالمية بالنسبة إلى الحاويات والبضائع وحتى المسافرين”، مشيراً إلى أن “البنك الدولي تعهد بدعم العراق لإنجاز مشروع القناة الجافة، نظراً إلى أهميته القصوى لكل العالم”.

طريق الحرير

قال عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي محمد البلداوي إن بلاد النهرين بدأت “بنهضة على مستوى الإعمار”، متوقعاً أن “يشكل طريق التنمية، مع طريق الحرير وميناء الفاو، نقلة نوعية في تاريخ العراق، إذا ما استكملت هذه المشاريع بالشكل الذي يخدم المواطنين”، موضحاً أن “مواقع التأثير التجاري ستشمل جميع العراق من شماله إلى جنوبه، لتصبح القناة الجافة هي نقطة الارتكاز التي يمكن من خلالها تبادل البضائع مع أوروبا”.

مدن جديدة.. دون فساد

أعلنت رئيسة لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب العراقي زهرة البجاري، في وقت سابق، أن المشروع ليس مجرد طريق بري وسككي، وإنما “ستكون هناك مدن سكنية وصناعية وترفيهية على طول الطريق وفي كل محافظة” عراقية.

وأوضحت البجاري أن “المشروع سيضيف موارد اقتصادية كبيرة تضاهي الثروة النفطية وعائداتها على البلاد.. سيكون استثمارياً للدول المشاركة وكل دولة بإمكانها إنجاز جزء منه”.

وتوقعت أن ينجز خلال خمس سنوات، مستبعدة في الوقت نفسه أن يشكل مجالاً لفساد الأحزاب، كونه لا يمثل العراق فقط وإنما دول الجوار.