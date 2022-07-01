سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

العراق يطلق منصة التوظيف الوطني

سامر باطر by سامر باطر

كتبت بتول الحسني في صحيفة الصباح العراقية أن زارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة تستعدّ لإطلاق مشروع منصة التوظيف الوطني التي تستهدف الشباب العاطلين والخريجين وذوي الإعاقة والنساء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ومنظمة العمل الدولية.

وقالت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي للصحيفة”: إنَّ “مشروع منصة التوظيف الوطني يهتم بالقطاع الخاص ويستهدف الشباب الباحثين عن العمل والخريجين وذوي الإعاقة من الأشخاص القادرين على العمل والنساء أيضاً، إلى جانب أنه سيوفر منصة تفاعلية إلكترونية تربط بيانات العاطلين في دائرة العمل والتدريب المهني وباقي دوائر الدولة”.

يذكر أن العراق ورغم أنه بلد غني ولديه إمكانيات كثيرة، إلا انه يعاني من البنى التحتية المتهالكة، وسوء الخدمات وفقدان فرص العمل، إذ أنّ أكثر من 25 % من العراقيين يعانون من البطالة، ويعيش أكثر من 30 % منهم تحت خط الفقر، و يبلغ عدد سكان العراق، بحسب آخر إحصاء لوزارة التخطيط العراقية، 40 مليون نسمة في جميع مدن البلاد، بما فيها إقليم كردستان العراق. وتبلغ البطالة بين فئة الشباب في شريحة تتراوح أعمارها بين 14 و24 سنة ، حوالي مليونين ونصف المليون.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...