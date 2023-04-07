العراق يطلق رحلات جوية جديدة إلى ماليزيا وتركيا والبحرين

تستعدّ وزارة النقل العراقية لفتح ثلاثة ممرات جويَّة دولية مع مطارات صبيحة في تركيا وكوالالمبور في ماليزيا والبحرين ضمن خططها للانفتاح على دول العالم.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة ميثم الصافي لـصحيفة “الصباح“: إنَّ الوزارة تمضي بخططها الهادفة لتوسعة الممرات الجوية الدولية، إذ تعتزم خلال المدة القليلة المقبلة فتح ثلاثة خطوط هي بغداد- مطار صبيحة وبغداد ـ كوالالمبور وبغداد ـ بحرين.وبين أنَّ الشركة العامة للخطوط الجوية قامت باستحداث جدول منظم للرحلات بين بغداد ومطار صبيحة، سيتم العمل بموجبه منتصف نيسان الحالي بعد أن كان الخط عشوائياً ولا يوجد فيه جدول محدد لموعد الرحلات.

ولفت الصافي إلى أنَّ بقية الممرات سيتم العمل فيها قريباً بعد الانتهاء من الإجراءات بين الجانبين، مبيناً أنَّ ذلك يأتي ضمن الخطط والدراسات التي اشتمل عليها البرنامج الوزاري من خلال إحداث تغيير شامل في جميع الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية العراقية للعملاء والعمل على الانفتاح على دول العالم بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو ICAO.

أسطول من 38 طائرة

يذكر أن وزارة النقل تستعدّ لتسلم طائرة إيرباص من طراز A220 خلال المدة القليلة المقبلة، وذلك بعد تجهيزها مؤخراً بأربع طائرات حديثة من طراز بوينغ. وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في الوزارة ميثم الصافي لـ”الصباح”: إنَّ الوزارة تتجه لرفد الأسطول الجوي خلال المدة القليلة المقبلة بطائرة إيرباص من طراز A220 ضمن الخطة التي أعدتها للنهوض بالأسطول الجوي ورفده بالطائرات الحديثة.

وأوضح أنَّ الاتفاق المبرم مع شركة إيرباص يتضمن تجهيز خمس طائرات من هذا الطراز، حيث تم تسلم أربع منها خلال المدة الماضية، وتعد هذه الطائرة الأخيرة التي سيجري توريدها.

وبين الصافي أنَّ الوزارة لديها حرية الاختيار في تجديد العقد المبرم مع الشركة بعد تسلم الطائرات المتفق عليها ضمن العقد المبرم. وذكر أنَّ عدد الطائرات المتفق عليها مع شركة بوينغ، 26 طائرة تنقسم على 16 من طراز B737-8 MAX وقد تم تسلم أربع منها، أما الطراز الآخر فهو B787 المعروفة بالدريملاينر وعددها 10 طائرات، من المؤمل تسلم طائرتين خلال هذا العام على أن يتم إكمال البقية تباعاً مع الماكس حتى عام 2027.

وأشار إلى أنَّ عدد طائرات الخطوط الجوية يبلغ 38 طائرة من مختلف الطرازات الطويلة والمتوسطة والقصيرة المدى، مشيراً إلى العمل لرفد الأسطول الجوي بـ31 طائرة حديثة وصولاً إلى العام 2027.