القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض بحق حارق المصحف في السويد

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، مذكرة قبض بحق سلوان موميكا، الذي أحرق الشهر الماضي، نسخة من المصحف في العاصمة السويدية ستوكهولم.



ونصت مذكرة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى في العراق وموجهة إلى وزارة الداخلية: “عاجل جدا، إلى مديرية الشرطة العربية والدولية، نرفق طيا نشرة المعلومات ومذكرة أمر القبض الخاصة بالمتهم سلوان صباح متي موميكا، لملاحقته خارج العراق عن التهمة المسندة إليه وفق أحكام المادة (1/372) من قانون العقوبات العراقي.



وطالبت المذكرة السلطات بإشعار القضاء العراقي في حالة القبض على المتهم لمباشرة الإجراءات ضده.



وكان العراق، طالب السويد، بتسليمه المواطن الذي قام بإحراق المصحف الشريف أمام أكبر مساجد ستوكهولم في أول أيام عيد الأضحى، لمحاكمته وفق القانون المحلي.



وقال أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إن «الشخص الذي قام بتوجيه إهانة للقرآن الكريم عراقيّ الجنسية»، مضيفًا: «لذا نطالب السلطات السويدية بتسليمه للحكومة العراقية لمحاكمته وفق القانون العراقي».