سامر باطر by سامر باطر

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العراق يشيد جداراً على الحدود مع سوريا

سامر باطر by سامر باطر

قررت الحكومة العراقية الأحد إنشاء جدار على جزء من الحدود مع سوريا لتعزيز الأمن على الحدود بين الدولتين والتي يصل طولها لقرابة 600 كم .

بيان الحكومة العراقية بعد جلسة برئاسة محمد شياع السوداني أشار أنه “تأكيدًا على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في تعزيز أمن الحدود العراقية، فقد أقر مجلس الوزراء تخصيـص وزارة المالية (15.140.400.000) دينـار، فقـط خمسة عشر مليارًا ومئة وأربعون مليونًا واربعمئة الف دينار، إلى وزارة الداخلية من تخصيصات احتياطي الطوارئ، لإنشاء جدار كونكريتي على الحدود العراقية – السورية- قاطع المنطقة السادسة حدود، استكمالًا للجدار السابق من منطقة شرجي الراوي جنوب تل صفوك، مرورًا بوادي العجيج باتجاه طريفاوي، بطول (50) كم، على أن يكون التنفيذ بأسلوب المناقصة العامة، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (6) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث”.

سيستكمل الجدار الجدار السابق من منطقة شرجي الراوي جنوب تل صفوك، مرورًا بوادي العجيج باتجاه طريفاوي، بطول (50) كم.

لقطات من قيادة حرس حدود المنطقة السادسة للجزء السابق من الجدار.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...