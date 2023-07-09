العراق يزيد حصة المسافرين الى 3 آلاف دولار شهرياً

قرر مصرف الرافدين زيادة حصة المسافرين الى 3 آلاف دولار اعتباراً من اليوم الأحد، كما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع). وذكر المصرف في بيان أنه استناداً للتوجيهات الحكومية وتعليمات البنك المركزي العراقي في تعزيز استقرار سعر العملة في السوق، تقرر زيادة حصة المسافر من عملة الدولار بواقع 3 آلاف دولار شهريا بدءاً من اليوم الاحد.

واكد المصرف ضرورة “اعتماد المنصة الالكترونية في بيع الدولار مع الابقاء على التعليمات السابقة التي اصدرها المصرف والمتضمنة ايداع المواطن مبالغه النقدية بالدينار العراقي من الفروع المخصصة والتي تم تحديدها مسبقا ويكون استلام الدولار للمسافر من منفذ المصرف في مطار بغداد الدولي قبل مدة لاتزيد عن ثلاثة ايام من موعد تاريخ السفر”.

وتابع ان”الفروع في بغداد التي يتم ايداع الدينار العراقي فيها هي فروع ( شارع فلسطين – ساحة الفردوس – المشتل – دور الضباط – المحيط – الرافعي – المعرفة – الحي العربي – باب المعظم – القدس – الباب الشرقي – الخضراء – حي العامل – الامانة العامة لمجلس الوزراء”.