العراق يحقق في نفوق آلاف الأسماك في نهر العز

فتح المسؤولون العراقيون تحقيقاً للوقوف على الأسباب التي أدت مؤخراً إلى نفوق الآلاف من الأسماك في نهر العز بمحافظة ميسان في جنوب البلاد، كما أوردت وكالة الأنباء العراقية.

وفوجئ الصيادون في المحافظة بمشهد مئات الأطنان من الأسماك النافقة على ضفتي النهر الذي يعد مصدر رزقهم الوحيد.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن المسؤولين شكلوا لجنة للتوصل إلى أسباب تلك الظاهرة المفاجئة.

واستبعدت وزارة الموارد المائية، أمس السبت، نفوق الأسماك بسبب نقص المياه في محافظة ميسان جنوبي البلاد وفيما رجحت فرضية أخرى، أوصت باستخدام نظام الدورة المغلقة لتربيتها وحددت إيجابياته.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن” مسألة تربية الأسماك إحدى المشاكل التي يعاني منها قطاع الموارد المائية خاصة في ظل ظروف الشحة المائية”، مبيناً أن” تربيتها في الأحواض الطينية أو الاقفاص العائمة أو بمقاطع الأنهر ومنح الإجازات والتراخيص مسائل تعنى بها وزارة الزراعة”.

وأشار إلى” أهمية أن يكون هناك تنسيق بين وزارات الموارد المائية والزراعة والبيئة مع استمرار مشكلة الشحة المائية”.

واستبعد راضي أن” يعود نفوق الأسماك جنوبي البلاد بسبب نقص المياه”، مرجحاً أن” تكون هناك أوبئة وأمراض، خاصة وأن الأقفاص الموجودة بمقاطع الأنهر لا توجد بها نسبة أملاح عالية”، مؤكداً” تشكيل لجان متخصصة بهذا الغرض”.

‏ودعا إلى” ضرورة استخدام الطرق الحديثة لتربية الأسماك ومن بينها نظام الدورة المغلقة”، لافتاً إلى أن” هذه الطرق تستخدم فيها كميات محدودة من المياه لا تؤثر على الحصص، فضلا عن محافظتها على نوعية المياه وضمان عدم إصابة الأسماك بالأمراض”.

وأردف أن” حملة أطلقت بين وزارتي الموارد المائية والزراعة لمنع التجاوزات على البحيرات ومقاطع الأنهار، وتهدف للمحافظة على الحصة المائية المحدودة وتأمين المتطلبات الرئيسة”.

قياس معدلات الأكسجين في نهر العز



وكانت مديرية بيئة ميسان أكدت الأسبوع الماضي نفوق كميات كبيرة من الأسماك في قضاء المجر الكبير، مشيرة إلى أن” الأسباب الأولية للحادثة التي وقعت في نهر العز بناحية الخير ضمن الأهوار الوسطى تعود لتراجع الأكسجين المذاب وانعدامه في الماء بالإضافة لارتفاع الملوحة حيث وصلت لما يقارب 3400/ملغ tds وعوامل أخرى من بينها ارتفاع درجات الحرارة ونسب التبخر العالية في النهر”.

وقال باسم محمد، مدير مديرية بيئة ميسان إن نفوق الأسماك يتعلق بنقص الأكسجين بمياه النهر.

وأضاف لوكالة أسوشيتد برس: “الأسباب الواردة إلينا بأنه نتيجة انحسار كميات المياه وقلة الإطلاقات المائية عبر ناحية بلدة الخير، أدى كل ذلك إلى التزاحم بين الأسماك والكائنات الحية الموجودة في النهر مما أدى إلى انخفاض نسب الأكسجين”.

وأدى الجفاف وغياب الأمطار خلال السنوات القليلة الماضية إلى انخفاض كبير في منسوب المياه في نهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى انخفاض منسوب المياه المتدفقة من الدول المجاورة كإيران وتركيا.

وأدى تلوث مياه الأنهار بسبب الجفاف وعوامل أخرى في العراق إلى تحذيرات من الأمم المتحدة، التي قالت إن العراق يأتي ضمن أكثر خمس دول الأكثر تعرضاً لتبعات التغير المناخي والتصحر.