العراق يحصر بيع الدولار نقداً بمنصة الكترونية

أعلن البنك المركزي العراقي اليوم، أنه سيتم إيقاف العمل على (المبيعات النقدية) للدولار الأمريكي، وسيتم بيع النقد فقط عبر المنصة الإلكترونية .

ونفى البنك المركزي العراقي منع أو تقييد البيع النقدي للمواطنين، وأن التسجيل الإلكتروني يضمن تلبية حاجة المواطن للدولار ويمنع تكرار البيع لذات الشخص.. وأن هذا الإجراء فرصة لحصول المواطنين على الدولار للأغراض المشروعة دون قيود.

وكشف مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي، عن اتخاذ البنك خطوة جديدة، سوف تدفع إلى ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق المحلي.

وكان علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي قد أعلن في وقت سابق أنه سيعمل على رفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بإجراءات سليمة ودقيقة والعمل على إعادة سعر الدولار إلى السابق تدريجياً.

يأتي ذلك، في وقت تشهد أسعار صرف العملة الأجنبية أمام الدينار العراقي تقلبا كبيرا منذ بداية عام 2023، تسبب بارتفاع أسعار معظم المواد الاستهلاكية في الأسواق العراقية .

وشهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأسواق المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 164000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 163500 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار.