العراق يحجز بطاقة لنهائي خليجي 25 بعد فوزه على قطر بهدفين مقابل هدف

اقتنص المنتخب العراقي بطاقة نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25)، بفوزه على منتخب قطر بهدفين لهدف أمام حشود غفيرة ليواجه أسود الرافدين في النهائي منتخب عُمان بعد فوزه على والبحرين.

هدف أسود الرافدين الأول جاء عن طريق إبراهيم بايش في الدقيقة 19، قبل أن يدرك عمرو سراج التعادل للمنتخب القطري في الدقيقة 28. وفي الدقيقة 43 سجل أيمن حسين الهدف الثاني للمنتخب العراقي. انطلقت المباراة بحذر الفريقين، مع قيام الفريق القطري بمحاولات تبديد حماس المنتخب العراقي، وجماهيره الغفيرة التي ملأت جنبات الملعب، لكن ذلك لم يستمر وحسم العراق بطاقتها لنهائي خليجي بفوزه على قطر بهدفين مقابل هدف واحد.

وأظهر منتخب العراق اندفاعا لتسجيل هدف الافتتاح ليجبر العنابي على التراجع وكان له ما أراد في الدقيقة 19 حين نجحت المناورة العراقية لتسجيل الهدف الأول بتوقيع إبراهيم بايش، بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء، ليسددا أيمن حسين بثقة بضربة رأس نحو المرمى لكن الحارس القطري مشعل برشم كان لها بالمرصاد ولكنها ارتدت لتأتي على طبق أمام قدم بايش الذي عاجلها ووضعها في الشباك فورا . ونجح المنتخب القطري في الرد بهدف عن طريق عمرو سراج ليتعادل بعدها حين خرج الحارس العراقي جلال حسن لإبعاد الكرة لكنها ارتدت أمام سراج الذي سددها مباشرة في الشباك في الدقيقة 28.

المنتخب العراقي كان السباق لتسجيل هدف ثان في الدقيقة 43 بقدم أيمن حسين، الذي استفاد من خطأ في تمريرة من الدفاع القطري، ليقنص الكرة ويرسلها صاروخا في شباك الحارس مشعل برشم، ليسجل الهدف الثاني للمنتخب العراقي.