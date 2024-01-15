العراق يجني محصولا وافرا من القمح سيغنيه عن الاستيراد في العام الجاري

قال وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري في مقابلة نقلتها بلومبرغ إن العراق لا يخطط لاستيراد القمح هذا العام لأن البلاد لديها مخزونات كبيرة تكفي لسبعة أشهر مع توقعات بمحصول وفير.

وتأتي تعليقاته ردا مزاعم السفيرة الأمريكية ألينا رومانوفسكي أن العراق سيحتاج إلى استيراد أكثر من 3 ملايين طن من الحبوب خلال العام المقبل لتلبية الطلب المحلي، وأكد أن العراق لديه احتياطيات تبلغ مليوني طن ومع بدء موسم الحصاد لهذا العام بحلول أبريل كالمعتاد، يتوقع أن يكون المحصول وفيرا وأفضل من العام الماضي.

كانت السفيرة رومانوفسكي قد زعمت في 28 ديسمبر أن العراق سيستورد 3.8 مليون طن متري من القمح خلال العام المقبل لتلبية حاجة مواطنيه من الخبز وأن الشركات الأميركية ستسهم بتلبية هذا الطلب المتزايد، بينما تعمل الحكومة العراقية على زيادة إنتاج القمح المزروع محلياً.

#هل_تعلم أن العراق سيستورد 3.8 مليون طن متري من القمح خلال العام المقبل لتلبية كافة متطلبات العراقيين من الخبز؟ وستساعد الشركات الأمريكية على تلبية الطلب المتزايد على القمح في العراق بينما تزيد #الحكومة_العراقية إنتاج القمح المزروع محلياً. https://t.co/gwZJ3oxgAc — Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) December 28, 2023

يتراوح الاستهلاك السنوي من القمح في العراق بين 4.5 إلى 5 ملايين طن فيما توزع وزارة التجارة العراقية المواد الغذائية الأساسية المدعومة على ملايين المواطنين، لضبط الأسعار.

