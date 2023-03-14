. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

العراق: زيادة رواتب الدرجات الدنيا 150% و50% لجميع الموظفين

أعلنت اللجنة المالية النيابية أن رواتب الدرجات الدنيا ستزداد وفقاً للسلم الجديد بنسبة 150 بالمئة ومخصصات 50 بالمئة لجميع الموظفين

. .. by . ..
العراق يعتزم زيادة رواتب الدرجات الدنيا 150% ومخصصات 50% لجميع الموظفين

أعلنت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي، أمس الاثنين، أن رواتب الدرجات الدنيا ستزداد وفقاً للسلم الجديد بنسبة 150 بالمئة وأن القانون الجديد سيمنح مخصصات 50 بالمئة لجميع الموظفين الحكوميين في العراق.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني لوكالة الأنباء العراقية (واع) “إننا ماضون بخطوات تعديل سلم رواتب موظفي الدولة بما يحقق العدالة”، مبيناً أن “سلم الرواتب الجديد معروض حالياً على لجنة من الخبراء لإعطاء الرأي الأخير ومن ثم يتم تحويله الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه”.

وأوضح أن “الزيادة في رواتب الدرجات الدنيا وفقاً للسلم الجديد ستكون بنسبة 150 بالمئة”، و أن “الحد الأدنى للراتب الإسمي (الدرجة العاشرة) سيكون 425 ألف دينار”.

وأضاف أنه “بموجب القانون الجديد سيمنح مخصصات تحسين معيشة بنسبة 50 بالمئة لجميع الموظفين”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا