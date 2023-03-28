العراق توقف مسلسل الكاسر بسبب العشائر

أفادت قناة تلفزيونية عراقية محلية وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، أمس الإثنين، بأن السلطات العراقية أمرتها بوقف عرض مسلسل “#الكاسر” الذي يتطرق لموضوع العشائر، بعد أن تسببت أولى حلقاته بارتفاع أصوات تطالب بمنعه بدعوى “إساءته” إلى العشائر.

وللعشيرة مكانة بارزة في المجتمع العراقي، لا سيما في جنوب البلاد. ويعتبر شيخ العشيرة شخصية بارزة في مجتمعه ويؤخذ برأيه في عديد من القضايا، كما أن للعشائر ثقلاً كبيراً في المجتمع، حيث لها أفضلية الفصل في الكثير من الأمور بالنسبة إلى منتسبيها.

وقررت هيئة الإعلام والاتصالات؛ المؤسسة الحكومية المعنية بتنظيم الاعلام والاتصالات في العراق، وقف عرض مسلسل “الكاسر” الذي بدأت قناة “يو تي في” -المملوكة لنجل السياسي العراقي خميس الخنجر- في بثه خلال شهر رمضان.

وأثارت الحلقات الثلاث الأولى التي عرضت من المسلسل استياءً في أوساط سياسية وعشائرية في بلاد الرافدين.

دعوات إلى وقف المسلسل

والمسلسل، الذي يتضمن شخصيات وهمية، يتحدث عن الصراعات العشائرية وجرائم الثأر في جنوب العراق، ويصور زعيم القبيلة على أنه محب للنساء وشخصية طاغية، الأمر الذي عده بعض العراقيين إساءة إلى أعراف العشائر العراقية وتقاليدها.

في كتاب رسمي وجهه يوم الجمعة الماضي، طالب النائب مصطفى سند المنتمي إلى الإطار التنسيقي ذي الغالبية البرلمانية بإيقاف بث المسلسل لأنه “يسيء إلى مجتمعات جنوب” العراق و”سمعة عشائرنا الأصيلة”. وأضاف أن المسلسل لا يلتزم بـ “الضوابط الأخلاقية”.

وبالفعل قررت هيئة الإعلام والاتصالات إيقاف بث المسلسل الذي يشارك فيه عدد من كبار الفنانين العراقيين، وفق ما قال مدير العلاقات العامة في قناة “يو تي في” محمد العزاوي.

وأوضح العزاوي أنه “بعد أن وصلنا كتاب موقع من رئيس هيئة الإعلام والاتصالات أوقفنا المسلسل على الفور”.

التضييق على الحريات

ويوم الأحد الماضي، بعد استقبالها وفداً من شيوخ العشائر، أكدت هيئة الإعلام والاتصالات في بيان لم تذكر فيه المسلسل، أنها “ماضية في جهودها وواجباتها الدستورية لإيقاف كل من يسعى للنيل من الاستقرار المجتمعي عبر بوابة الإعلام”.

وأشار البيان إلى مطالبة شيوخ العشائر بأن “تأخذ هيئة الإعلام والاتصالات دورها في منع الإساءة لأي مكون من مكونات الشعب العراقي والحد من الإساءة لأبناء الجنوب”.

وقال “العزاوي” إن العمل حصل مسبقاً على موافقة نقابة الفنانين و”ليس فيه خرق أو تجاوز، وتم بثه بعد حصوله على جميع الموافقات الرسمية”. وأضاف أن القناة تلقت بعد ذلك سلسلة تهديدات مجهولة المصدر.

ويتحدث ناشطون ومنظمات غير حكومية عراقية أخيراً عن تضييق تمارسه السلطات على حرية التعبير في العراق.

وكانت السلطات العراقية أوقفت، منذ أسابيع، عدداً من صانعي المحتوى على “يوتيوب” و”تيك توك” لنشرهم “محتوى هابطاً” و”يخالف الأخلاق والتقاليد”.

ومسلسل الكاسر من بطولة الفنان #غالب_جواد وتأليف حسين النجار ومسلم داوود وإخراج ايمن ناصر الدين.