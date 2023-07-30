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Posted inأخبار أريبيان بزنسسوق العملات

العراق، توقعات بتراجع سعر صرف الدولار إلى 1400 دينار

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توقع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني تراجع سعر الصرف قريباً إلى حدود 1400 دينار للدولار.
وقال المشهداني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن” صدور قرار وزارة الخزانة الأمريكية بمنع 14 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار أحدث تقلبات بسعر الصرف ما بين ارتفاع وانخفاض”.
وأضاف أن” الحكومة طبقت على إثر ذلك سلسلة من الإجراءات بناء على توجيهات رئيس الوزراء تزامنت معها إجراءات أخرى من البنك المركزي العراقي والتي خولت فيها 116 شركة صرافة بالحصول على حصصها من الدولار من مصارف جديدة غير التي تم صدور قرار بمنعها وهذا الأمر سيسهم بارتفاع قيمة الدينار أمام الدولار مجدداً”.
وتابع، أن” هذه الإجراءات ستعيد الأسعار لما كانت عليه قبل الأزمة بل أكثر من ذلك وكذلك هنالك إجراءات حكومية بتخفيف الضرائب المفروضة على دخول مزاد العملة وهذا سيؤدي إلى استقرار الأسعار التي نتوقع أن تصل إلى 1400 دينار للدولار”.
وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق أكد في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع) أن” ارتفاع سعر الصرف مؤقت وأن البنك المركزي شَخّصَ المتلاعبين، فيما أشار إلى أن الحكومة وافقت على مقترح للبنك بتخفيف الإجراءات الضريبية للحصول على الدولار”.

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