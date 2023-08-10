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Posted inأخبار أريبيان بزنس

العراق: أمر إداري بتعيين عقود الـ 1000 درجة وظيفية

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محافظ ذي قار
أصدر محافظ ذي قار الأمر الإداري الخاص بتعيين عقود الـ 1000 درجة وظيفية وفق معايير وزارة التخطيط

أصدر محافظ ذي قار جنوب العراق، اليوم الخميس، الأمر الإداري الخاص بتعيين عقود الـ 1000 درجة وظيفية وفق معايير وزارة التخطيط.

وقال المحافظ محمد هادي الغزي في بيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الدرجات الوظيفية تم التقديم عليها عبر رابط إلكتروني وفق المعايير المحددة من قبل وزارة التخطيط، دون أي استثناء من تلك المعايير (المعدل، الزوجية، سنوات التخرج) والتي اعتمدتها المحافظة”.

وأضاف أنه “تم إكمال الأسماء من قبل لجنة مختصة ودققت على مرحلتين، الأولى من قبل رؤساء الوحدات الإدارية، والمرحلة الثانية من قبل لجنة التدقيق المركزية”.

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