العراق تعتزم رفع رواتب المتقاعدين

أكدت هيئة التقاعد الوطنية العراقية على عزم الحكومة العراقية زيادة رواتب المتقاعدين بعد “دراسة مستفيضة لأبعاده الاقتصادية”.

وقال مدير إعلام الهيئة علاء محمد كريم لوكالة الأنباء العراقية إنه “بعد حزمة الإجراءات الأخيرة الصادرة من مكتب رئيس الوزراء باشرت الهيئة بتشكيل فرق جوالة تعمل ميدانيا وتقيم ورش عمل مع مؤسسات الدولة لتهيئة معاملات المتقاعدين قبل إحالتهم على التقاعد بأكثر من شهر”.

وأوضح أن” المعاملة تعد بشكل جيد وتنجز كل متطلباتها واحتياجاتها داخل الدائرة ومن ثم يتم إصدار الهوية داخل دائرة الموظف التي تم انفكاكه منها ويكون تسليم الهوية بيوم انفكاكه من الوظيفة وهذا شيء جديد، لذلك هذه الإجراءات والحزمة لاقت أصداء واسعة وترحيبا واسعا من المتقاعدين، وبدأنا نتطور بخطوات الانتقال من العمل الورقي داخل الهيئة إلى العمل الميداني في دوائر الدولة كافة”.

وأضاف أن “المادة 36 من قانون رقم 9 لسنة 2014، تقضي بأن الرواتب التقاعدية تزداد في حالة التضخم، والحكومة وهيئة التقاعد الوطنية عازمتان على زيادة الرواتب التقاعدية وتحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين لكن هذا يأتي بعد دراسة مستفيضة ودقيقة لأن هذه الزيادة لها أبعاد اقتصادية”.