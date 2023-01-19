العراق بطلاً لكأس الخليج

تُوِّج منتخب العراق بلقب كأس الخليج “خليجي 25″، بفوزه على نظيره العُماني 3-2 بعد تمديد المباراة التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي الذي امتلأت مدرجاته على اخرها.

افتتح إبراهيم بايش التسجيل في الدقيقة 24 وكادت المباراة أن تنتهي لكن الحكم إستفان كوفاكس احتسب ركلة جزاء لعُمان، نفذها صلاح اليحيائي بنجاح في الدقيقة الـ90+10، علماً أن الحارس العراقي جلال حاجم تصدى لركلة جزاء في الدقيقة 82 سددها جميل سليم اليحمدي.

وسجل العراق هدف التقدم مرة أخرى بواسطة أمجد عطوان كاظم في الدقيقة الـ116، من ركلة جزاء، لكن المنتخب العُماني عادل النتيجة من جديد عبر عمر المالكي بعد 3 دقائق.

وأحرز مناف يونس هدف الفوز لـ”أسود الرافدين” الثالث في الدقيقة 120+2، لتنتهي المباراة بفوز العراق بنتيجة (3-2).

وه اللقب الرابع لمنتخب العراق في بطولة كأس الخليج، ليفض الشراكة مع كل من السعودية وقطر، صاحبتي الألقاب الـ3 في البطولة، بينما يبقى منتخب الكويت متصدراً القائمة برصيد 10 ألقاب.