فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"كرة قدملياقة بدنية

العراق بطلاً لكأس الخليج

فادي طنّوس by فادي طنّوس
كأس الخليج

تُوِّج منتخب العراق بلقب كأس الخليج “خليجي 25″، بفوزه على نظيره العُماني 3-2 بعد تمديد المباراة التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي الذي امتلأت مدرجاته على اخرها.

افتتح إبراهيم بايش التسجيل في الدقيقة 24 وكادت المباراة أن تنتهي لكن الحكم إستفان كوفاكس احتسب ركلة جزاء لعُمان، نفذها صلاح اليحيائي بنجاح في الدقيقة الـ90+10، علماً أن الحارس العراقي جلال حاجم تصدى لركلة جزاء في الدقيقة 82 سددها جميل سليم اليحمدي.

وسجل العراق هدف التقدم مرة أخرى بواسطة أمجد عطوان كاظم في الدقيقة الـ116، من ركلة جزاء، لكن المنتخب العُماني عادل النتيجة من جديد عبر عمر المالكي بعد 3 دقائق.

وأحرز مناف يونس هدف الفوز لـ”أسود الرافدين” الثالث في الدقيقة 120+2، لتنتهي المباراة بفوز العراق بنتيجة (3-2).

وه اللقب الرابع لمنتخب العراق في بطولة كأس الخليج، ليفض الشراكة مع كل من السعودية وقطر، صاحبتي الألقاب الـ3 في البطولة، بينما يبقى منتخب الكويت متصدراً القائمة برصيد 10 ألقاب.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا