العراق، اكتشاف دواء ملوث لمكافحة السعال

حذرت منظمة الصحة العالمية من وجود دفعة ملوثة من دواء شرب لمكافحة السعال عثرت عليها في العراق من تصنيع إحدى الشركات الهندية، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن دفعة دواء الشرب الذي يباع باسم (كولد أوت) وُجد في موقع بالعراق وأُرسلت لتحليلها في المختبر.

وأردفت المنظمة في تحذيرها من المنتجات الطبية أن الدفعة من تصنيع (فورتس لابوريتريز إنديا) لصالح (دابي لايف فارما) وأنها يوجد بها ملوثا الجلايكول ثنائي الإيثيلين والإيثيلين جلايكول بنسب أعلى من الحد المسموح.

وأضافت المنظمة أن الدفعة بها 0.25 بالمئة من الجلايكول ثنائي الإيثيلين و2.1 بالمئة من الإيثيلين جلايكول، بينما لا يتجاوز حد السلامة المسموح به 0.10 بالمئة لكلا المركبين.

وقالت منظمة الصحة إن الشركة المصنعة وشركة التسويق لم تقدما ضمانات لها بخصوص سلامة المنتج وجودته.

ولم ترد الشركتان على طلبات من رويترز للتعليق خارج ساعات العمل.

وهذا هو أحدث تحذير منذ شهور يتعلق بأدوية السعال الملوثة التي تباع في الخارج. ولا تزال خمسة عقاقير هندية أخرى تخضع للفحص.

وارتبطت أدوية شرب لمكافحة السعال مصنعة في الهند بوفاة ما لا يقل عن 89 طفلا في جامبيا وأوزبكستان العام الماضي. وتوصلت السلطات الهندية أيضا لوجود مخالفات لدى شركة (ريمان لابس) الذي ارتبط شراب السعال الذي تنتجه بوفاة أطفال في الكاميرون.

وألغت الجهة التنظيمية لقطاع الصيدلة في الهند رخصة شركة (ماريون بيوتك)، التي صدرت أدوية الشرب إلى أوزبكستان، وألقت القبض على بعض موظفيها.

وتنفي شركة (ميدين) المتورطة في وفيات جامبيا أن عقاقيرها تسببت في تلك الوفيات، وتقول إن الاختبارات في معامل الحكومة الهندية لم تخلص إلى وجود سموم في العينات.

وكانت عينة Cold Out واحدة من 33 زجاجة شراب هندية الصنع اختبرتها Valisher كجزء من تحقيق بلومبيرج في التجارة العالمية في الأدوية غير الآمنة. تم شراء الأدوية من صيدليات في ستة بلدان وتم اختبارها بحثاً عن مادتين كيميائيتين سامتين ، وهما الإيثيلين جلايكول وثنائي إيثيلين جلايكول. وكانت عينة Cold Out هي العينة الوحيدة التي تم جمعها من بلومبيرج والتي تجاوزت حد 0.1% لأي مادة كيميائية.