العراق، ما هو طريق التنمية واستثماراته الــ 17 مليار دولار ؟

طرح وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي مشروع طريق التنمية العراقي خلال مشاركته في أعمال الاجتماع (36) لمجلس وزراء النقل العرب الذي عقد في مصر بمحافظة الاسكندرية- (علما أنه قد ينافس قناة السويس- المحرر). المشروع الذي أطلق عليه بداية اسم “القناة الجافة” ويلقب بطريق الحرير العراقي، وصف أهميته مؤخرا النائب باقر السعدي قائلا إن “45 دولة مهتمة بمشروع طريق التنمية، وبعضها أعلن رسميًا نيته الاستثمار المباشر من خلال تنفيذ المشاريع في المرحلة الأولى”، لافتا إلى أن “استثمارات المشروع ستساهم بإنشاء 10 مدن جديدة على مسار الطريق من البصرة إلى الحدود مع تركيا”. وأشار إلى أن “المشروع سيمثل بداية لتغيير وجه المنطقة بأكملها من ناحية النشاط الاقتصادي وتطوير طرق برية تنقل سنوياً بضائع بمئات المليارات من الدولارات”.

طريق التنمية باختصار

ممر بري وسكك حديدية تربط ميناء الفاو الكبير أقصى جنوبي العراق بأقصى شمال البلاد.

تبلغ قيمته 17 مليار دولار في العراق سيبنى على جانبيه 10 مدن جديدة

سيكون ممراً مهماً من العراق إلى الأسواق الأوروبية

من الخليج العربي في ميناء الفاو مرورا بالديوانية وكربلاء وبغداد وحتى ميناء مرسين التركي

طول السكك الحديد والطرقات التي ستربط ميناء الفاو بالحدود التركية 1200 كم بكلفة 17 مليار دولار.

تتواصل حاليا أعمال إنشاء ميناء الفاو بمدينة البصرة وهو المحطة الأولى من “طريق التنمية“.