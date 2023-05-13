العراق، كاميرات تسهم باعتقال شخصين يشعلان النيران في محاصيل زراعية

جرى أمس إلقاء القبض على شخصين قاما بحرق المحاصيل الزراعيَّة في منطقة السور التابعة لناحية الرشاد بمحافظة كركوك. عملية القبض نُفّذت بعد رصدهما بالكاميرات الحرارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية أصولياً بحقهما بحسب صحيفة الصباح التي لفتت إلى موسم حصاد الحنطة وخطر الحرائق.

في غضون ذلك، تمكنت فرق الدفاع المدني خلال الـ48 ساعة الماضية من إخماد حرائق في ست محافظات، إذ نشب في بابل حريقان، الأول في بستان للنخيل في منطقة الطهمازية بينما كان الثاني داخل مساحات زراعية وحشائش متيبسة في منطقة الجريات. وأخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً اندلع في قضاء الكوت، بينما تمّت السيطرة على حريق آخر اندلع داخل مساحات محصودة من حقول الحنطة بقضاء تكريت بمحافظة صلاح الدين. كما تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على أربعة حوادث حريق نشبت في مخلفات الحنطة في قضاء المشخاب جنوبي النجف وقضاء العباسية شرقي المحافظة.

ما وراء الحرائق؟

وتلفت الصحيفة في تقرير لها بروز تساؤلات عن أسباب عودة الحرائق والجهات التي تقف خلفها، إلا أنها تؤكد وجود أطراف لا تريد وصول العراق إلى مرحلة الاكتفاء العراقي من الحنطة، واستمرار الحاجة إلى الاستيراد، لاسيما بعد إعلان وزارة الزراعة إمكانية الوصول إلى هذه المرحلة هذا العام.

وشهد موسم الحصاد الحالي منذ تدشينه في بداية نيسان الماضي، حرائق عديدة طالت عشرات الدونمات في محافظات النجف وميسان وصلاح الدين والديوانية والمثنى، مع احتمال تسجيل حوادث أخرى في بقية المحافظات التي لم تباشر عمليات الحصاد حتى الآن.

164 حريق

العام 2020 كان أحد أكثر الأعوام فتكاً بمحاصيل القمح والشعير، فضربت فيها الحرائق 16 محافظة، وبلغت الحرائق 164 حادثاً خلال الفترة من 21 نيسان وحتى 22 أيار من العام المذكور، وشملت احتراق نحو 102 ألف دونم من المحاصيل الزراعية، أما في العام 2019 فأعلن عن احتراق نحو 53 ألف دونم من محاصيل القمح والشعير، كما شهد العام الماضي عدداً من هذه الحوادث أيضاً.