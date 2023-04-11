العراق، تحذير من أمطار غزيرة وسيول من اليوم وحتى الخميس

استنفرت مديرية الدفاع المدني في العراق جميع فرقها ببغداد والمحافظات، لمواجهة موجة أمطار متعددة الشدة ستتعرض لها البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، فيما حذرت هيئة الأنواء والرصد الزلزالي، من تعرض الأقسام الشرقية في البلاد، إلى موجة سيول بحسب صحيفة الصباح العراقية.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية العميد جودت عبد الرحمن بتصريح لـ”الصباح”: إنه بعد صدور تقرير هيئة الأنواء الجوية، بتعرض البلاد الى موجة أمطار متوسطة إلى غزيرة، فقد استنفرت المديرية جميع فرقها المختصة ببغداد والمحافظات، فضلاً عن تجهيز الآليات والمعدات لعمليات الانقاذ لاسيما في المناطق الشرقية المتوقع حدوث سيول فيها. وأضاف أن المديرية اعدت خططاً محدثة لمواجهة أي موجة سيول أو حوادث ناتجة عنها قد تسببها الامطار التي ستهطل بغزارة، لاسيما وانها تمتلك الخبرة لمعالجة مثل هكذا حوادث، مبيناً أن المديرية وزعت يوم أمس الأول، بوسترات بين المواطنين تتضمن ارشادات لتجنب حوادث الامطار والسيول فضلاً عن الرقم المجاني للمديرية 115 لاستقبال الاتصالات حال تعرضهم للحوادث.

وبين عبد الرحمن أن مديريته وجهت مواطني محافظة ديالى الساكنين قرب الشريط الحدودي، بأخذ الحيطة والحذر لاحتمالية حصول فيضانات وموجة سيول وفق تقارير الأنواء الجوية، مبيناً أن المديرية بدورها كثفت تواجدها بالقرب من تلك المناطق، موجهاً المواطنين للاتصال بفرق الدفاع المدني لضمان التصرف السليم في حال غمرت المياه قراهم .

من جانبه، افاد المتحدث الرسمي لهيئة الأنواء الجوية بوزارة النقل عمار الجابري بتصريح لـ”الصباح” بأن التقارير اكدت أنَّ المنخفض الجوي سيؤثر بشكل واضح في جميع مناطق البلاد، ما سيتسبب بهطول أمطار خفيفة الى متوسطة نهار اليوم الثلاثاء، بينما ستكون رعدية الى غزيرة مع هطول (الحالوب) ليلاً، منوهاً بأن الجهات الأكثر تعرضاً للموجة، هي بغداد والأقسام الغربية والشمالية من البلاد . وتابع أنَّ أكثر المناطق المتوقع ان تحدث فيها موجات سيول، هي بعض الاقسام الشرقية لمحافظتي واسط وميسان، مؤكداً أنَّ الامطار ستستمر بالهطول على مدى ثلاثة ايام، وذروتها ستبدأ من ليلة اليوم الثلاثاء وطوال غد الأربعاء، فيما ستكون الأمطار متوسطة الى خفيفة يوم الخميس .