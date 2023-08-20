العراق، ايقاف مشتبها به عرض مشاهد إباحية في شاشة بشوارع بغداد

اضطرت السلطات العراقي لقطع الكهرباء عن شاشة إعلانات في بغداد بعد اختراقها لعرض مشاهد إباحية لعدة دقائق قبل أن تتمكن السلطات من قطع كابل الكهرباء عنها.

أطفأت السلطات العراقية السبت شاشات الإعلانات في شوارع بغداد بعدما تعرضت إحداها لعملية قرصنة نتج منها عرض مشاهد إباحية أمام العامة في وسط العاصمة في تقاطع عقبة بن نافع وعرض فيلماً إباحياً لعدة دقائ.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني إن “شخصاً تمكن مساء السبت من تهكير إحدى شاشات الإعلانات في تقاطع عقبة بن نافع وعرض فيلماً إباحياً لعدة دقائق، قبل أن نتمكن من قطع كابل الكهرباء” عن الشاشة. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، لم تتمكن الوكالة من التحقق من صحتها، بدت فيها مقاطع إباحية تبث عبر لوحة إعلانات على طريق عام أثناء مرور سيارات عليه.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، لم تتمكن الوكالة من التحقق من صحتها، بدت فيها مقاطع إباحية تبث عبر لوحة إعلانات على طريق عام أثناء مرور سيارات عليه. وأوضح المصدر الأمني أن هذه “المشاهد غير الأخلاقية” دفعت السلطات إلى “إطفاء جميع شاشات الإعلانات في بغداد” ريثما يتم فحص المعدات الأمنية. من جهتها قالت وزارة الداخلية في بيان الأحد إنه تم توقيف مشتبه في ضلوعه في هذا الاختراق، من دون أن تكشف عن دوافعه.

وتداول نشطاء عبر الشبكات الاجتماعية أن سبب قيام الشاب بذلك يعود لنيته الانتقام من الشركة المشغلة للشاشات لأنها لم تسدد له رواتبه منذ مدة.