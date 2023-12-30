العراق، الجواهري الجديدة بأبو غريب، مدينة سكنية يجري بناءها قرب بغداد

أفادت بلومبرغ أن العراق بدأ يوم الجمعة أعمال البناء بمدينة الجوهري الجديدة قرب أبو غريب والتي ستضم 30 ألف وحدة سكنية بالقرب من بغداد، كجزء من مشروع بقيمة 2 مليار دولار بالشراكة مع شركات صينية لبناء خمس مدن جديدة في جميع أنحاء العراق.

وجرى أمس وضع حجر الأساس لمدينة “الجواهري الجديدة” السكنية، غرب العاصمة بغداد، بتكلفة تصل إلى ملياري دولار.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى بناء ما بين 250 ألفاً إلى 300 ألف وحدة سكنية للعائلات الفقيرة والمتوسطة. وستضم المدينة الجديدة الواقعة على مشارف بغداد جامعات ومراكز تجارية ومدارس ومراكز صحية، ومن المقرر أن تكتمل خلال أربع إلى خمس سنوات.

وقد تم منح عقود بناء الوحدات السكنية لشركة شرق الصين للعلوم الهندسية والتكنولوجيا المحدودة والشركة الوطنية الصينية للهندسة الكيميائية المحدودة إلى جانب شريكهما العراقي شمس البناء. ومن المتوقع أن يتم قريباً منح عقود بناء أربع مدن أخرى، وسيتم الإعلان عن 10 مدن أخرى في العام المقبل، بما في ذلك محافظات كربلاء والأنبار ونينوى وبابل.

يذكر أن الصين بنت في العراق أكبر محطة للطاقة الحرارية والتي تولد ما يقرب من 150 مليار كيلووات ساعة من الكهرباء حتى الآن. وفي ذروة توليد الطاقة، ضمنت المحطة 70% من إمدادات الطاقة في العاصمة بغداد بينما زودت البلاد بأكملها بـ 30% من احتياجاتها من الطاقة.

China-built largest thermal power plant in Iraq has generated nearly 150 billion kwh of electricity to date. At the peak of its power generation, it ensured 70% of the power supply in the capital Baghdad while providing the entire country with 30% of its power needs.

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