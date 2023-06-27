العراق، التداوي بالأعشاب يزدهر رغم مخاطره مع استشراء فساد القطاع الصحي وانهياره

تتكاثر مراكز بيع الأعشاب في العراق وتجاوز أعدادها 460 مركزا في الوقت الراهن ارتفاعا من 350 في 2020، فيما أصبحت تجارة الأدوية من أكثر الأنشطة التجارية تحقيقا للأرباح في العراق مع تفكك القطاع الصحي واستشراء الفساد في مفاصله.

وأثارت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، مؤخرا مخاوف من تعدد مناشئ دخول الأدوية إلى البلاد، مؤكدة أن 70 بالمائة منها غير مفحوصة رقابياً، الأمر الذي سبب حالة قلق لدى المرضى ممن يجبرون على تحمل تكاليف شراء الأدوية موثوقة المنشأ.

ونقل تقرير لرويترز أن وصفة طبية لعلاج مرض جلدي ستتكلف نحو 800 ألف دينار (نحو 611 دولارا)، مما اضطر مريضة للجوء إلى العلاج بالأعشاب الطبيعية الأرخص سعرا كما فعل بعض أقاربها. وفي متجر لبيع الأعشاب، وجدت أم محمد (34 عاما)، وهي أم لطفلين، أن العلاج أرخص بثماني مرات. وقالت “الصيدليات كارثة.. الفقير يلجأ إلى الأعشاب والسعر غالي.. منو يقدر؟ الفقير شي يسوي (ماذا يفعل)؟ شنو المفروض يموت؟ فيلجأ للأعشاب أرخص بهواي (بكثير)”.

وأدى عدم وجود رقابة على أسعار الأدوية ومراقبة جودتها، إلى ازدهار تجارة الأدوية التي أوشكت لصلاحيتا على الانتهاء لتحقق أرباحا كبيرة.

التداوي بالاعشاب

ورغم الترويج للتداوي ببالاعشاب على أنه أفضل من الأدوية التي تتضمن مواد كيميائية إلا أن الأعشاب هي أيضا تحتوي على مواد كيميائية شديدة الضرر أحيانا، ويزدهر التداوي بالأعشاب رغم مخاطر، ومخاوف من احتمال تزايد ضحايا بعض الممارسات التي ليس لها أساس طبي وغير مبنية على حقائق علمية مثبتة من الجهات الصحية العالمية حيث تتسبب في الإجهاض والتسمم وتضرر الكلى والكبد والهلوسة واضطراب في ضغط الدم والدورة الدموية.

وسبق أن منعت دول خليجية العديد من منتجات الأعشاب نظرا لأضرارا الصحية الجسيمة، ومثلا أدرجت المملكة العربية السعودية العشرات من الأعشاب الطبية في قائمة يمنع بيعها بسبب مخاطرها الهائلة على الصحة.