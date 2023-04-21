العراق، إقالة قائد الفرقة الخاصة بسبب فرار سجين ووفاته لاحقا

قرر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، الخميس، إقالة قائد الفرقة الخاصة الفريق حامد الزهيري على خلفية هروب المدان سعد كمبش من مركز شرطة كرادة مريم، وناقش السوداني قضية هروب رئيس الوقف السني الأسبق المدان سعد كمبش، وعلى إثر هذا الحادث واستناداً للتقرير الخاصّ بتفاصيل عملية الهروب، قرّر القائد العام للقوات المسلحة، إقالة قائد الفرقة الخاصة الفريق حامد الزهيري؛ وذلك لضعف الإجراءات المتخذة في هذا الشأن. كما وجّه بمحاسبة جميع المقصرين ومعاقبتهم قانونياً، وإعادة تقييم أداء الأجهزة الأمنية. ووجّه السوداني بغلق مركز التوقيف في مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء، الذي شهد جريمة الهروب، ونقل المحكومين إلى سجون وزارة العدل، وإيداع كبار الفاسدين الموقوفين فيه في مراكز توقيف أخرى أسوةً مع المطلوبين الآخرين، وإلغاء أي خصوصية في التعامل معهم مثلما كان معتاداً، بحسب نص البيان.

هروب كمبش ووفاته

من جانب آخر، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الخميس، امتلاك الأجهزة الأمنية قائمة بأسماء جميع المتورطين ومن ساعدوا على تهريب المحكوم سعد كمبش، لافتاً إلى أن نتائج التشريح حول أسباب وفاته ستعلن رسمياً في وقت لاحق.

وقال اللواء رسول للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن” فرقاً استخبارية وأمنية وخاصة وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية تابعت ملف كمبش منذ هروبه وكان هنالك متابعة أمنية دقيقة وحددت المناطق التي يمكن أن يتواجد بها”.

وأضاف، أن” الأجهزة الأمنية لديها معلومات كافية وبالأسماء عمن خطط وساعد كمبش على الهروب وآواه وتوجيهات القائد العام واضحة بمحاسبة جميع المقصرين ومن تورط بهذا الموضوع”.

وتابع، أن” الوصول لكمبش واعتقاله يؤكد أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في ملاحقة المطلوبين والقبض عليهم وإحالتهم للقضاء العراقي”، لافتاً إلى، أن” نتائج تشريح جثة كمبش التي توضح أسباب الوفاة ستعلن بشكل رسمي في وقت لاحق”.

وفي وقت سابق، أكد بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، مساء اليوم الخميس، وفاة المتهم سعد كمبش، مشيراً إلى أنه أصيب بالإعياء أثناء مطاردته ووصل المستشفى متوفياً.