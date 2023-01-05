العراق، أكثر من 42 مليون نسمة، ومصر تتجاوز 104 ملايين، وسويسرا ستمنع تخطي 10 ملايين

فيما تجاوز عدد السكان في مصر 104 ملايين، وصل عدد سكان العراق لأكثر من 42 مليون نسمة الأولى وفقاً للتقديرات التي أعدّها الجهاز المركزي للإحصاء، ولكن سويسرا قد تبدأ بمنع زيادة عدد السكان لأكثر من 10 ملايين نسمة لحماية البيئة!

عدد السكان في مصر

نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تطور أعداد المواليد المسجل في الفترة من الأول من كانون الثاني / يناير 2022 حتى الأول من يناير عام 2023، حيث بلغ عدد المواليد 2.183 مليون مولود خلال العام 2022، بمعدل مولود كل 14.4 ثانية، وفقاً للبيانات الأولية المسجلة في قاعدة بيانات المواليد والوفيات في وزارة الصحة والسكان.

وذكر جهاز الإحصاء، أن عدد المواليد المسجل العام الماضي ينقص بحوالي ألفي مولود فقط مقارنة بالعام السابق له 2021 (2.185 مولود)، وقد بلغ متوسط عدد المواليد 5982 مولوداً يومياً أي 249 مولوداً في الساعة أي 4.15 مولود في الدقيقة بما يعني مولود كل 14.4 ثانية.

عدد سكان العراق

أصدرت وزارة التخطيط، أمس الأربعاء، تقريراً عن عدد السكان في البلاد لسنة 2022، فيما أشارت إلى أنَّ نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن (15 سنة) بلغت (40.5 %). وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان: إنَّ “تقديرات عدد سكان العراق لسنة 2022 بلغت (42) مليوناً و(248) ألفاً و(883) نسمة، بمعدل زيادة سنوية بلغت (2.5 %)، يشكل الذكور (50.5 %) والإناث نسبة (49.5 %)، فيما بلغ عدد الولادات خلال العام الماضي مليوناً و(310) آلاف و(894) ولادة، وبلغت الوفيات (236) ألفاً و(469) وفاة”. وأشار البيان إلى أنَّ “نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن (15 سنة) بلغت (40.5 %) من مجموع السكان ، أما نسبة مَن هم في سن العمل بعمر (15 – 64 سنة) فقد بلغت (56.5 %)، فيما كانت نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) هي الأقل، إذ بلغت (3.1 %) من مجموع السكان”.

عدد سكان سويسرا

سيتجاوز عدد سكان سويسرا حد 9 ملايين نسمة هذا العام مما دفع إلى تحركات لحماية البيئة من الحزب المهيمن حاليا.

الحزب الأكثر شعبية في سويسرا ، حزب الشعب السويسري (SVP) ، المعروف بجذوره الزراعية ومعارضته للهجرة الجماعية ، من المقرر أن يجري إجراء استفتاء يدعو إلى إعادة التفاوض على المعاهدات الدولية ، أو حتى التخلي عنها بالكامل ، قبل أن يصل عدد سكان سويسرا إلى 10 ملايين نسمة.

يأتي الاستفتاء المقترح في وقت تواجه فيه أوروبا بشكل متزايد كارثة بيئية وأزمة إسكان وضغوط هائلة على الموارد العامة بسبب ارتفاع مستويات الهجرة. تعد العديد من الدول الأوروبية من بين أكثر الدول كثافة سكانية في العالم ومن المتوقع أن تصبح الحياة فيها أكثر ازدحامًا في المستقبل القريب ما لم يتم اتخاذ إجراءات دراماتيكية. سويسرا ليست استثناء.

مارسيل ديتلينج ، مدير حملة نائب الرئيس الأول للرئيس حذر من زيادة عدد السكان قائلا”بلادنا تتصدع في كل زاوية. إننا نمر بكوارث السنوات الأخيرة، إذا لم نتدخل ، فسوف تتفوق علينا الأحداث”.

يلفت ديتلينج من أن الهجرة الاقتصادية لا تزال مرتفعة ، لا سيما من المجموعات المعروفة بصعوبة الاندماج في سويسرا ، وهي حقيقة أبرزتها بيانات نزلاء السجون المقلقة في سويسرا.