الإمارات.. العثور على جثمان الطيار الثاني من طاقم الطائرة العمودية

قالت الهيئة العامة للطيران المدني، أن فرق البحث عثرت على جثمان الطيار الثاني من أفراد طاقم الطائرة العمودية التابعة لشركة “إيروجلف” والتي سقطت قبالة سواحل إمارة أم القيوين أثناء رحلة تدريب ليلية مساء الخميس، وفقاً لـ وام.

وأضافت: لا تزال التحقيقات قيد الإجراء من قبل قطاع تحقيقات الحوادث الجوية في الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة. وسيتم الإعلان عن أية مستجدات بشأن ملابسات الحادث فور توفرها”.

وتابعت: تقدمت الهيئة العامة للطيران المدني بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرتي الطيارين، وأهابت بالجمهور استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ودرء الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وكانت قد أعلنت السلطات الإماراتية، الجمعة، انتشال حطام طائرة عمودية سقطت خلال رحلة تدريبية وكان على متنها طياران، أحدهما مصري الجنسية.