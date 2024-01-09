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العثور على الهاتف “الخارق”، سقط من الطائرة على ارتفاع 5000 متر وبقي سليماً مع رسالة قيد الإرسال

فريق التحرير by فريق التحرير

تم أمس العثور على جهاز هاتف على جانب الطريق بعد سقوطه فوق أشجار من ارتفاع 16000 قدم أي قرابة 5000 متر، في حادثة لطائرة خطوط ألاسكا، وكان لايزال يعمل في وضع “الطائرة” وتشير بطاريته إلى 50% من سعتها مع رسالة قيد الإرسال للمطالبة بالأمتعة.

وكان منفذ طوارئ قد تعرض للتلف فسقط الباب وفقدت الطائرة الضغط الداخلي فيها مما أدى لسحب الهواء للعديد من الأمتعة وشفط الهواتف التي كانت لدى المسافرين الذين أنقذهم ارتداء حزام الأمان في الطائرة في الحادث من السقوط خارج الطائرة.

وصمد هاتف محمول سقط من مقصورة طائرة «بوينغ» تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» بعد انفصال سدّادة مخرج الطوارئ فيها أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا)، ولم يتعرض إلا لخدوش بسيطة بحسب أ ف ب.

وروى أحد مستخدمي الإنترنت الأحد على منصة إكس أنه عثر على جهاز آي فون على جانب طريق قرب بورتلاند مع شاشة مصابة بخدوش وتظهر رسالة إلكترونية من شركة الطيران حول الأمتعة.

وكتب سيناثان بيتس «مازال في وضع الطيران والبطارية نصف ممتلئة»، معرباً عن دهشته بالعثور على جهاز «نجا من سقطة من ارتفاع 5000 متر وبقي سليماً تماماً».

وتظهر إحدى الصور التي أرفقها بالمنشور شاشة الهاتف تعمل بشكل طبيعي.

وكتبت جينيفر هومندي رئيسة الوكالة الأميركية المسؤولة عن سلامة النقل التي تحقق في الحادث على المنصة نفسها الاثنين «شكراً لمساعدتك! سيكون من الجيد أن أقابلك».

والجمعة، اضطرت طائرة «بوينغ 737 ماكس 9» تابعة لشركة «آلاسكا إيرلاينز» للقيام بهبوط اضطراري بعد انفصال سدّادة مخرج الطوارئ في الطائرة أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا).

وعقب الحادث أمرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية بمنع 171 طائرة من هذا الطراز من التحليق بانتظار إخضاعها لعمليات فحص.

منع تحليق 171 طائرة طراز بوينغ بعد حادث
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...