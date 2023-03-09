سعر الفيلا يبدأ من 1.75 مليون دولار.. العبار يطلق جزيرة رمحان

أطلق مؤسس شركة إعمار محمد العبار رسمياً مشروعه الجديد لجزيرة رمحان التي تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار وتقع قبالة سواحل أبوظبي، وتتألف من مجموعة فلل بأسعار تبدأ من 1.8 مليون دولار.

وسيضم المشروع، 1800 فيلا شاطئية و 1000 وحدة سكنية ذات علامة تجارية وفندق ومرسى.

ويقوم مؤسس إعمار ورئيس مجلس إدارة أمريكانا بتطويره من خلال شركة تطوير إيجل هيلز ذات الملكية الخاصة التي يملكها.

ووفقا للمعلومات الصادرة عن العديد من الوسطاء، سيكون هناك 1800 فيلا مستقلة و 900 وحدة سكنية على المارينا و 120 جناحا فندقيا فاخرا و 120 شقة.

إطلاق جزيرة رمحان غداً

Launching tomorrow, Ramhan Island pic.twitter.com/fvELNqcQmZ — Mohamed Ali Alabbar محمد علي العبار (@mohamed_alabbar) March 8, 2023

وسيتألف المشروع من 4 مجتمعات فلل بما في ذلك فلل مارين آيلاند وفيلات كوف آيلاند وفيلات بريز آيلاند وفيلات فيوز آيلاند، وتحيط بها أشجار المنغروف والخلجان ذات المناظر الخلابة.

وتبدأ أسعار الفيلات بـ 1.743 مليون دولار وتبلغ مساحة أصغرها بـ 2862 قدم مربع.

وقال العبار لـ”أريبيان بزنس” الشهر الماضي:

“من النادر أن تعيش في جزيرة طبيعية، كاملة مع شاطئ – كل شيء من الطبيعة حقا، بما في ذلك الدلافين والسلاحف والطيور. هذه نوعية حياة لم نشهدها من قبل، وهذا ما سنقدمه – لقد كنت محظوظا بما يكفي للعمل في بعض المشاريع الفريدة على مر السنين، لكن هذا شيء مميز حقا”.