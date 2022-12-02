العبار يريد بناء “موناكو ثانية” في ألبانيا

خاص – بقلم أنيل بويرل

يسعى محمد العبار مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “إيجل هيلز” للاستثمار والتطوير العقاري إلى تطوير مشروع مرسى لليخوت في منطقة دوريس في ألبانيا، يضاهي الموجود في موناكو بتكلفة تبلغ 2.5 مليار دولار.

وقال العبار في لقاء حصري مع “أريبيان بزنس“: “أنا أفعل شيئاً لم يحدث أبداً من قبل”.

وسيكون هذا المشروع عند إنجازه أكبر مرسى لليخوت الفاخرة على الإطلاق في البحر الأبيض المتوسط، وتحولا كاملا لجزء من الساحل الألباني في مدينة دوريس.

رؤية العبار لألبانيا

وقال العبار: “يحتاج العالم إلى أكثر من موناكو واحدة، وهذا هو المكان المنشود”، مضيفا: “أنا أحب موناكو، لكنها صغيرة جداً والطلب مرتفع جداً.. هذا وعدي لكم. سأمنح العالم موناكو أخرى”.

ولفت العبار إلى أن العلامات المبكرة على النجاح هي أنه تم تصميم المشروع على إنجاز “واحدة من أكثر المدن الجديدة استدامة، التي تتضمن ممارسات صديقة للبيئة ومساحات خضراء وتكنولوجيا ذكية للحد من تلوث الهواء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون”.

وأشار العبار إلى أن المشروع سيتضمن:

مرسى لليخوت الفاخرة التي يصل طولها إلى 120 مترا

فنادق

مساكن خاصة

متنزهات

محال تجارية

مطاعم

أماكن للترفيه

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وكشف العبار أنه يتم التخطيط لأكثر من 80 ألف متر مربع من الحدائق والمساحات المفتوحة، و 170 متجراً للتسوق.

وقال: “إنها حقيقة لا يمكن لأحد أن يجادل بها، قيمة هذا المكان القريب من الماء أعلى بحوالي 35%. هذه المواقع محدودة في جميع أنحاء العالم ليس في حوض البحر الأبيض المتوسط فحسب، إذ يصعب إيجاد مكان مشابه حيث يمكنك القيام بشيء من هذا القبيل. وبكل بساطة، فإن العيش بجانب الماء واليخوت هو أسلوب حياة رائع”.

ويتم بناء المشروع في دوريس، إحدى أقدم مدن ألبانيا، التي تأسست عام 627 قبل الميلاد.

وتابع “ألبانيا هي السر الأخير في أوروبا. لقد خدمتني معرفتي السابقة جيدا بما يكفي بحيث يمكنني القيام بشيء لم يتم القيام به من قبل”.

وأضاف: “عندما تقارن ألبانيا ببقية المنطقة، فهي الأكثر جاذبية مقارنة بجميع البلدان المحيطة بها. الناس يريدون ويطالبون بحياة جميلة وهذا ما نخطط لتقديمه هنا”.

ولكن كما هو الحال مع كل ما يفعله العبار، فإن الأمر يتعلق أولا وقبل كل شيء بالأرقام.

وأكد العبار: “أنا أقوم بهذا منذ ثلاثين عاماً، لذلك أعلم أنه عندما يتعلق الأمر بالأراضي البكر، فإن أولئك الذين لا يعيشون قرب الماء، وأولئك الذين يأتون ويشترون أولا سيضاعفون قيمة ممتلكاتهم على الأقل”.

وتابع: “في وسط مدينة دبي، كانت القيمة ثلاثة أضعاف القيمة الأصلية، وكذلك مع المشاريع التي قمنا بها في صربيا. في مصر رأينا أربعة أضعاف على القيمة التي تم تسليمها للمشترين.. ولكن بشكل عام، إن كنت تبحث عن مضاعفة قيمة منزلك بحلول الوقت الذي تستلم فيه، عليك أن تكون واحداً من المشترين الأوائل”.

إنه أمر صعب. ولكن مع أمثلة كبرج خليفة ودبي مارينا المشاريع الضخمة بالفعل التي يعمل عليها العبار، يبدو مشروع دوريس وكأنه نزهة في الحديقة. أو كما يفضل هو أن يصفه كترجل على الكورنيش.