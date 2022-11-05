العبار :أمريكانا تطعم 70 مليون شخص سنويًا

أنيل بويرل- أريبيان بزنس: تستعد شركة أمريكانا إلى زيادة حصتها في السوق مع إيرادات قياسية مع اقتراب إدراج أسهمها في السوق

كشف رئيس مجلس إدارة مطعم أمريكانا محمد العبار عن أن مطاعم أمريكانا في طريقها لتحقيق إيرادات قياسية وحصة سوقية قياسية، ويشير قائلا: “ما نقدمه هو الزاد الحقيقي لحياة الإنسان. لا يمكنك البقاء على قيد الحياة دون تناول الطعام كل يوم، بوسعك البقاء على قيد الحياة دون شراء سيارة، أو شراء ملابس جديدة كل يوم ، ولكن عليك أن تأكل كل يوم.”

ويلفت في مقابلة مع أريبيان بزنس بالقول “إننا نطعم 70 مليون شخص سنويًا من خلال مطاعمنا”. من المقرر أن يساعد النمو المتوقع لمجموعة أمريكانا على مضاعفة إيراداتها إلى أكثر من 4 مليارات دولار سنويًا على المدى المتوسط فيما تستعد حاليا لإدارج أسهمها في سوق تداول في السعودية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية.

عوائد وفرص نمو أمريكانا

سجلت أمريكانا أرباحًا للعام 2021 بلغت 204 ملايين دولار وعائدات بقيمة 2.1 مليار دولار. وفي القطاع الذي تبلغ قيمته 56 مليون دولار ومعدل النمو السنوي المركب 14٪ ، يقول العبار :”أمريكانا مهيأة الآن للاستحواذ على “حصة الأسد” من السوق. “هناك العديد من العوامل الفاعلة والتي استفدنا منها والبناء عليها في السنوات القليلة الماضية. نعم ، هذا عمل تقليدي بمعنى ما ، لكننا ركزنا على العديد من التدابير الرقمية لتحسين الكفاءة وتعزيز تجربة العملاء ، “.

أول شركة تستخدم الروبوتات في المنطقة

في يونيو من هذا العام ، عقدت أمريكانا شراكة مع ميسو روبوتكس Miso Robotics لتصبح أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستخدم الروبوتات في المطابخ.

يمكن للآلات القيام بعمل محطة القلي بأكملها بشكل مستقل. “هذه هي الأشياء التي تحدث فرقا. لا يراها العميل ، ولكن يمكنه تجربتها. كل ما نقوم به هو البيانات المدفوعة والابتكار. لدينا الآن الأنظمة والثقافة لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات عندما يتعلق الأمر بالمبيعات والموارد البشرية والتمويل والعمليات.

كشركة ، يمكن أن يقلل ذلك مقدار الوقت الذي تقضيه في العمل الإداري بنسبة 80 في المائة. كما أننا نركز على الجودة والاستدامة ”.

أكثر من ألفي مطعم

تدير أمريكانا 2050 مطعماً ، بأكبر حصة في الإمارات وهي 492 مطعما وتليها المملكة العربية السعودية بحوالي 483 مطعما.

تدير الشركة 12 علامة تجارية عالمية للمطاعم.

تنتشر مطاعم الشركة في 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان.

تشمل المطاعم كل من كنتاكي ، وبيتزا هت ، وهارديز ، وكريسبي كريم ، وتي جي آي فرايديز.

اشترى العبار المجموعة في عام 2016 من خلال شركنه الخاصة Adeptio AD Investments SPC.

شُطبت الشركة من إدراجها في البورصة الكويتية وتم بيع 50 بالمائة من الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

وتعتزم الشركة بيع 30 بالمائة من رأسمالها في أول إدراج مزدوج على الإطلاق في السوق السعودي تداول وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

سيتم عرض الأسهم لعمليات المطاعم من الشركة وتمثل هذه حوالي 50 في المائة من الشركة – والباقي ، الذي يشمل عملية تصنيع المواد الغذائية – سيظل ملكية خاصة.

وسيبدأ طرح الأسهم اعتبارا من 14 نوفمبر إلى 21 نوفمبر للمستثمرين الأفراد ، وبعد يوم واحد للمستثمرين المؤسسيين ، مع إتاحة 2.52 مليار سهم. وسيتم إدراج الأسهم اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر ديسمبر.