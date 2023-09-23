العاهل السعودي : في ذكرى اليوم الوطني تتجسد مكانة الوطن

تداول السعوديون بشكل واسع كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز، التي تم بثها عبر حسابه الرسمي “إكس” توتير سابقا، بمناسبة اليوم الوطني السعودي ال93.

وقال الملك : في ذكرى اليوم الوطني، تتجسد مكانة هذا الوطن بين الأمم ماضيًا وحاضرًا وأبدًا.

و أضاف “سائلين المولى سبحانه، أن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا، وأن يديم علينا وحدتنا”.

في ذكرى اليوم الوطني، تتجسد مكانة هذا الوطن بين الأمم ماضيًا وحاضرًا وأبدًا.

سائلين المولى سبحانه، أن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا، وأن يديم علينا وحدتنا. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) September 23, 2023

وتحتفل السعودية اليوم في يومها الوطني ال93، في يوم 23 سبتمبر من كل عام، ويعتبر هذا اليوم مناسبة مهمة في تاريخ المملكة، حيث يتم الاحتفال بتأسيس المملكة وتوحيد البلاد تحت راية واحدة، ويأتي هذا العام تحت شعار (نحلم ونحقق).



وفي اليوم الوطني يتم تنظيم العديد من الفعاليات والاحتفالات التي تعزز الانتماء للمملكة، ومن أهم الفعاليات المسيرات العسكرية والحماسية وتوحيد انطلاق الألعاب النارية بكافة مناطق المملكة في وقت واحد، ستضفي وهجاً مميزاً في الاحتفالات التي تعم جميع أنحاء المملكة، لا سيما في المناطق الترفيهية والحدائق والميادين العامة في مختلف المدن.

وتستمر الاحتفالات حتى يوم غد الأحد، وهو إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني.