تصدر تحذيرات من أن نصف سكان العالم الذين يعتمدون على تناول الأرز، قرابة 3.5 مليار نسمة، قد لا يجدونه قريبا على موائدهم نظرا لارتفاع أسعاره المتوقعة قريبا بسبب عوامل متعددة. وأظهر تقرير حديث أن العالم يتجه إلى أسوأ أزمة في إمدادات الأرز منذ سنوات خلال العام الحالي 2023 وذلك تزامناً مع تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب.

ويعتمد نحو 3.5 مليارات إنسان على الأرز كمكون أساسي في غذائهم، خاصة في دول منطقة آسيا الوسطى والمحيط الهادئ. ومن المتوقع أن يسجل سوق الأرز العالمي أكبر عجز له منذ نحو عقدين في العام 2023.

وقال محللون إن عجزًا بهذا الحجم في إنتاج أحد أهم المحاصيل الزراعية في العالم سيضر بالمستوردين الرئيسيين في مختلف الدول.

فيتش سوليوشنز

توقع تقرير نشرته شركة فيتش سوليوشينز، في مطلع أبريل/نيسان الجاري، أن تبقى أسعار الأرز مرتفعة خلال 2023 على أن تتراجع خلال 2024.

وقال تشارلز هارت محلل السلع في فيتش سوليوشنز إن العجز في إنتاج محصول الأرز عالمياً يعتبر شديد الوضوح، ما دفع أسعار الأرز إلى الارتفاع لمستويات هي الأعلى في نحو عقد من الزمن.

وبلغ متوسط سعر قنطار الأرز 17.30 دولار خلال 2023، ومن المتوقع أن تتراجع إلى مستويات 14.50 للقنطار في 2024.

وتعتبر أسعار الأرز مقياساً واضحاً يمكن الاعتماد عليه لتحديد مدى تأثر أسعار الغذاء عالمياً بمعدلات التضخم، إذ يعتبر هو سلعة الغذاء الأساسية في عديد من الأسواق الآسيوية، وتحديداً للأسر الأشد فقراً.

وتوقع التقرير أن يصل حجم العجز خلال 2022/2023 إلى نحو 8.7 مليون طن.

وأوضح هارت أن نقصا بهذا الحجم سيمثل أكبر عجز عالمي في الأرز منذ 2003/2004، عندما شهد العالم نقصاً في أسواق الأرز بنحو 18.6 مليون طن.

وأرجع التقرير السبب في نقص المعروض من الأرز إلى استمرار الحرب الأوكرانية، فضلا عن سوء الأحوار الجوية في الاقتصادات المنتجة للأرز، مثل الصين وباكستان.

وخلال النصف الثاني من 2022، شهدت مساحات كبيرة من الأراضي في الصين، أكبر منتج للأرز في العالم وأكبر مستهلك في العالم وأكبر مستورد في العالم، أمطاراً كثيرة تسببت في فيضانات أضرت بالمحصول الأشهر، خاصة في مدن جوانجشي وغوانغدونغ، وهي المدن المركزية لإنتاج الأرز في الصين التي تمثل 30 بالمئة من إجمالي الإنتاج والاستهلاك العالمي للأرز.

وبالمثل، فإن باكستان -التي تمثل 7.6 بالمئة من تجارة الأرز العالمية- شهدت انخفاضاً في الإنتاج السنوي بنسبة 31 بالمئة على أساس سنوي بسبب الفيضانات الشديدة العام الماضي، حسبما قالت وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) ، واصفة التأثير بأنه أسوأ من ما كان مُتوقع من البداية.

يتجه العالم في 2023 إلى أسوأ أزمة في إمدادات الأرز منذ سنوات