أعلن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات ، جانيز ليناركيتش ، على موقع تويتر أمس أنه تم إرسال ما يقرب من 1200 من أفراد الطوارئ إلى تركيا في جهد إغاثة منسق من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة، فيما أظهرت التقارير التي نشرتها رويترز وأسوشيتد برس أن جهود إرسال فرق إنقاذ وطاقم طبي وأفراد طوارئ آخرين من قبل دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تجاوزت هذا الجهد ، حيث بلغ عددهم حوالي 1400 شخص حتى وقت مبكر من صباح الأربعاء.

ويواجه ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا أوضاعا مأساوية وسط موجة باردة وبيوت آيلة للسقوط بعد عشرات الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وامتدت إلى دول مجاورة فيما اقتربت حصيلة الضحايا من 18 ألف بسبب النقص في إنقاذ العالقين تحت الأبنية المنهارة.

وضرب زلزال الاثنين على عمق نحو 17.9 كيلومترًا بالقرب من مدينة غازي عنتاب البالغ عدد سكانها أكثر من مليوني نسمة.

Via the #EUCivilProtectionMechanism we have mobilised 28 rescue & medical teams from 21 European countries, together sending 1185 rescuers and 79 rescue dogs to ??; 11 of these teams have already arrived.



I thank ?????????????????????????????????????????? for their swift offers. pic.twitter.com/vO8z4wxTBf — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) February 7, 2023

عبرت ست شاحنات محملة بمساعدات من الأمم المتحدة شمال غرب سوريا اليوم الخميس، في أول شحنة من نوعها منذ الزلزال المدمر الذي وقع يوم الإثنين بحسب أ ف ب. وأكدت مصادر من مجلس اللاجئين النرويجي والأمم المتحدة النبأ. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ست شاحنات تحمل بطانيات في الأساس وغيرها من المساعدات عبرت معبر باب الهوى. من جهته أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حميه ،اليوم الخميس، انطلاق آليات ثقيلة خاصة إلى سوريا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة لمنكوبي الزلزال الذي ضرب مناطق في البلاد. وقال الوزير حمية ، في بيان صحفي اليوم ، إنه ” انطلاقاً من تحديد دقيق للحاجيات الضرورية للدولة السورية، قمنا بالتواصل السريع مع عدد من الشركات الخاصة التي تمتلك آليات ثقيلة يمكنها رفع الانقاض والوصول إلى المحاصرين بالردم وإنقاذ الأرواح بالسرعة المطلوبة”.

نقل جثة ضحية من بين الأنقاض في أضنة التركية (أ ب) انتشال جثة من بين الأنقاض في حلب، سوريا. (أ ب) بلغت شدة زلزال تركيا وسوريا 7.8 درجات

وأضاف ” بعدما أبدت مجموعة من الشركات مشكورة استعدادها لتلبية نداء الواجب والإنسانية، ومن بينها شركات المدار، العالم العربي وحورية، تم مساء أمس الإيعاز بانطلاق آليات ضخمة تابعة لها إلى الجمهورية العربية السورية، وذلك للمشاركة في تنفيذ مهام الإنقاذ والمساعدة برفع الانقاض للحد من آثار هذه الكارثة الانسانية”.

وأشار إلى أن ” القطاع الخاص يمكن له أن يساهم بفعالية في التخفيف من هول الكارثة نظراً لما يمتلكه من معدات ثقيلة لها دور أساسي في هكذا كوارث”.

وكانت بعثة لبنانية مؤلفة من الصليب الأحمر، وفوج إطفاء بيروت والدفاع المدني، وإدارة الكوارث والجيش اللبناني توجهت إلى سوريا أول أمس الثلاثاء للمساعدة في عمليات الإنقاذ.