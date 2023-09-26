العالم غير مستعد لزلزال فائدة أمريكية عند 7%

قال جايمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك “جيه بي مورجان تشيس وشركاه”، في مقابلة مع صحيفة “تايمز أوف إنديا” في مومباي، إن العالم قد لا يكون مستعداً لأسوأ سيناريو يشبه الزلزال المالي والنقدي والاقتصادي يتمثل في وصول أسعار الفائدة القياسية للاحتياطي الفيدرالي إلى 7% مع الركود التضخمي، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وأضاف: “إذا كان لديهم أحجام أقل وأسعار فائدة أعلى، فسيكون هناك ضغط على النظام. إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى مزيد من الارتفاع لمحاربة التضخم، أن الفرق بين 5% و7% سيكون أكثر إيلاماً للاقتصاد من الانتقال من 3% إلى 5%”.

وتأتي تعليقاته وسط إجماع على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة التشديد بعد 5.25 نقطة مئوية من الارتفاعات التي رفعت سعر الفائدة إلى 5.5% – وهو أعلى مستوى منذ 22 عاماً. ومع ذلك، أشار صناع السياسة في الولايات المتحدة إلى أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى البقاء أعلى لفترة أطول لاحتواء التضخم، على الرغم من أن أسواق المال تتوقع التخفيضات اعتباراً من العام المقبل.

وإذا ارتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7%، فسوف يخلف ذلك عواقب خطيرة على الشركات والمستهلكين الأمريكيين. بالفعل، يقدر الاقتصاديون احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بنسبة 60% – وهذا أكثر تفاؤلاً من توقعات “بلومبيرج إيكونوميكس” بحدوث ركود في أقرب وقت هذا العام.

ومن شأن معدل فائدة عند 7% أيضاً أن يخفف من التفاؤل الأخير بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن قدرتهم على هندسة هبوط ناعم في الاقتصاد مع بقاء معدل البطالة منخفضاً جداً عند 3.8% وإشارات إلى تراجع التضخم.

وقال ديمون : “إن الانتقال من فائدة صفرية إلى 2% لم يكن صعباً. ولكن الانتقال من فائدة صفرية إلى 5% فاجأ بعض الناس. لست متأكداً ما إذا كان العالم مستعدا لمعدل فائدة عند 7%”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي نطاقه المستهدف لسعر الفائدة على الأموال، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، على الرغم من أن التوقعات الفصلية الجديدة أظهرت أن 12 من 19 مسؤولاً يفضلون رفعاً آخر للفائدة هذا العام. ورأى أحد صناع السياسات أن أسعار الفائدة ستبلغ ذروتها فوق 6%.