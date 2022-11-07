سامر باطر by سامر باطر

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العالم على موعد مع آخر خسوف كلي للقمر حتى عام 2025

سامر باطر by سامر باطر


يترقب العالم يوم الثلاثاء الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، آخر خسوف كلي للقمر لعام 2022. فعلى مدى ما يقرب من 90 دقيقة سيمر القمر في الجزء الأكثر قتامة من ظل الأرض. وسيتمكن سكان شرق آسيا وأستراليا والمحيط الأطلسي وأمريكا الشمالية من مشاهدة جزء على الأقل من خسوف القمر الذي سيبدأ من الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش. وستكون ذروة الخسوف، حيث سيبدو القمر مغطى كليًا بظل الأرض، من الساعة 10:16 إلى الساعة 11:43 بتوقيت غرينتش.

سيحدث الخسوف العالمي من الساعة 2:16 مساءً إلى 3:41 مساءً بتوقيت الخليج ، لكن الإمارات العربية المتحدة ستشهد فقط 23 دقيقة من الكسوف الجزئي.







ما الذي يميز هذا الخسوف الكلي للقمر؟








    
    











ذكرت وكالة ناسا أن هذا الخسوف الكلي للقمر سيكون الآخير حتى عام 2025، ولن تتكرر هذه الظاهرة سوى في 14 من مارس/أذار 2025.





 ما هو الخسوف الكلي للقمر؟     





يحدث خسوف القمر عندما تتراص الشمس مع الأرض والقمر، بحيث يدخل القمر في منطقة ظل الأرض. ولكن أثناء الخسوف الكلي يقع القمر بأكمله في الجزء الأكثر قتامة من ظل الأرض، وعندها يصطبغ القمر باللون الأحمر. القمر الدموي أثناء الخسوف الكلي، سيمر الضوء بالغلاف الجوي أولًا قبل وصوله إلى سطح القمر، ولهذا يكتسب القمر اللون الأحمر. وستتوقف مدى حمرة القمر على كمية الغبار في الغلاف الجوي. 








كيف نراقب الخسوف الكلي؟      





 لا تحتاج لمعدات خاصة لمراقبة الخسوف الكلي للقمر. كل ما تحتاج إليه هو الابتعاد عن الأضواء والاستمتاع بمشاهدته من مكان معتم. وسيبدو أيضًا أورانوس العملاق الثلجي قريبًا من القمر، ويمكن مشاهدته أثناء الخسوف الكلي، حتى لا يتداخل ضوء القمر مع ضوء أورانوس.

































كسوف جزئي للشمس يشهده العالم غداً










                
                    

                    
                    

                                                
                        

                                                                                                                                    
                                                                                                                        
                                                                            
                                                                                                                        

                        
                                            

                    
                    
                
                                
        
        

    

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				سامر باطر
				

					

						

							

								سامر باطر								
							


							
						

					


											

							محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...