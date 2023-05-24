(أريبيان بزنس/ خاص) – كثيرون لا يعرفون أن مخترع تقنية الـ “واي فاي السريع” هو العالم المصري الدكتور حاتم زغلول الذي هاجر في ثمانينيات القرن الماضي إلى كندا وهناك حصل على الماجستير ثم الدكتوراه في الفيزياء الكهرومغناطيسية، وفي 1992 وبالاشتراك مع صديقه الدكتور ميشيل فتوش قدما للبشرية واحداً من أكثر الابتكارات استخداماً يومياً حول العالم.

فكرة الابتكار

وفي حديث خاص لـ “أريبيان بزنس“؛ قال الدكتور حاتم إن “البداية كانت خلال العام 1989 عندما كنا نعمل على الجيل الثاني من الهاتف النقال، إذ كان الجيل الثاني أول جيل رقمي؛ فالأول جيل غير رقمي يسمى (راديو إف إم) عادي، فإذا كان لديك راديو إف إم وغيرت موجته إلى الموجة الصحيحة، ستستطيع سماع مكالمات الناس القريبة منك”.

وأوضح أن “شركات الهواتف النقالة قررت إحداث نقلة في التحول الرقمي، بهدف تعزيز الحماية الأمنية للمعلومات، وآنذاك كنت أعمل لصالح شركة (تيلاس غروب) إحدى أكبر شركات الهواتف في كندا، التي طلبت مني التوصل إلى أفضل تقنية من تقنيات الجيل الثاني، بعد استحواذها على أكبر شركة هواتف نقالة في حينها (نوفاتيل) فضلاً عن مساعدتها في التوصل لأفضل الحلول من تقنيات الجيل الثاني”.

واستعان الدكتور حاتم بزميل دراسته الدكتور ميشيل فتوش، ليطلقا فريقاً كبيراً من الباحثين المتخصصين في مجال الاتصالات، ويدرسون 6 تقنيات مقترحة، ويتوصلوا إلى أن تقنية (جي إس إم) المستعملة في الجيل الثاني هي الأفضل، ولأنها لم تكن موجودة، اقترح الفريق تقنية أخرى لتستخدمها الشركة إلى حين ظهور تقنية (جي إس إم).

وأصدر الباحثون تقريراً ينتقد جميع التقنيات المتوفرة، ما أثار اعتراض متخصصين، ليؤكد الدكتور حاتم وفريقه على أن الإنترنت بدأ بالانتشار بقوة وزاد استعمال الناس له حول العالم، وأن تقنية “جي إس إم” لا تعطي السرعة الكافية لمتابعة مقطع فيديو، ما يؤثر بشدة على رضا المشاهد، وأقصى ما تصل إليه أي تقنية من التقنيات المتوفرة حينها كان 250 ألف معلومة في الثانية فقط، ما يؤثر على جودة المقاطع بشدة.

ودخل الدكتور حاتم وصديقه الدكتور ميشيل في تحدٍ لتطوير تقنية جديدة من شأنها حل المعضلة، ليقترح ميشيل تقنية تُدعى WOFDM الموجودة سابقاً، والقائمة على نقل كميات كبيرة من المعلومات في ثانية واحدة، من خلال تقسيم المعلومات إلى حُزم صغيرة ووضع كل حزام على موجة ثم جمعها فوق بعضها رقمياً في الحاسوب.

عقبات

ولكن إرسال المعلومات كاملة بحزمة واحدة يتسبب بمشكلات؛ أبرزها الصدى الناجم عن ارتداد الموجة، ليصل بين المرسل والمستقبل، الإرسال الأصلي مختلطاً بعدد كبير من الموجات الإضافية التي يسببها الصدى.

ومن جانب آخر، فإن الفكرة الثانية القائمة على تقسيم المعلومات المرسلة إلى حُزم أو نطاقات صغيرة على موجات عديدة، يحتاج إلى ضبط دقيق بنسبة 100% لموجة المرسل مع موجة المستقبل، وهو أمر بالغ الصعوبة بسبب وجود موجات كثيرة.

فضلاً عن اتخاذ كل موجة لقناة مختلفة عن قناة الموجة الأخرى، ما يولد مشكلة تحتاج إلى ضبط جميع القنوات.

ولعل أكبر المشكلات -والتي كانت مجهولة تماماً وتوصل الباحثون إلى حلها بالصدفة- تكمن في طاقة البطارية، إذ أن إضافة الموجات فوق بعضها يتسبب في سحب كامل الطاقة.

وأوضح الدكتور حاتم “في حاله الواي فاي نضيف 64 موجة فوق بعضها، وفي النتيجة تظهر الرسالة أقوى بـ 64 مرة من الرسالة العادية التي نرسلها، ما يزيد متطلبات مكبر الارسال (الأمبليفاير) الموجود داخل المرسل، فعندما يعمل دائماً وينقل بأمانة كل معلومة قادمة إليه وكل تغيير فإن ذلك يسحب كهرباء البطارية بالكامل”.

وواجه الفريق أيضاً مشكلة تتعلق بالوقت الطويل الذي تستغرقه عملية ضبط الموجات مع بعضها، وفقاً للأساليب التقليدية المتبعة.

حلول

ما دفعهم إلى تحويل نظام ضبط الموجات إلى نظام رقمي، ما زاد سرعته، ما مكن الفريق من إرسال مقاطع قصيرة جداً (باكيت راديو) في جزء من المليون من الثانية، وإرسال معلومات كثير بالتزامن مع تشغيل الراديو فترة قصيرة جداً، ما يحمي البطارية.

وقال الدكتور حاتم “ولحل مشكلة الصدى عملنا نوعاً من المعادلة، تجمع في مرة واحدة جميع الحزم في معادلة واحدة”.

وأضاف “أما المشكلة الثالثة، فتمكنا من حلها بطريقة ظريفة، لعبت الصدفة فيها دوراً محورياً، وفي اليوم السابق لتقديم الاختراع وتسجيله في كندا، تجادلت مع زميلي ميشيل حول نسياننا لوضع شيفرة للاختراع، ولكنه رفض العمل عليه مجدداً بعد أن أخذ منا كثيراً من الجهد والوقت؛ وقال لي: إذ أردت افعلها أنت. فوضعت للاختراع شيفرة بسيطة جداً، لاكتشف أن هذا النظام يقلل المتطلبات على مكبر الإرسال (الأمبليفاير) وتبين أنه لا يعمل دون الأكواد، أي أننا حللنا المشكلة بالصدفة”.

وتابع “هذه الفكرة تُطبق في الموجات وتطبق في الأكواد التي كانت موجودة في أنظمة شركة (كوالكوم) الأمريكية، وأصبح هذا النظام هو الشائع في الجيل الثالث، إذ عملنا على نظام أكواد قابل للتسريع؛ وبهذه الطريقة ظهر (3جي)”.

الاستفادة من التقنيات السابقة

وعن استفادة الدكتور حاتم وفريقه من التقنيات السابقة في هذا المجال؛ قال: “بالطبع إن الاختراعات كلها مثل الهرم، يُبنى بعضها على بعض، وبالتأكيد ليس اختراعنا استثناءً وله أساس، قام على إضافة الموجات فوق بعضها، وإضافة الحُزم فوق بعضها أيضاً”.

وأضاف “يقول كثيرون إن اختراعنا يمثل حجر أساس في الاتصالات، أي أنه فتح مجالاً جديداً بالاتصالات، فلا توجد اتصالات سريعة في العالم لا تستعمل اختراعنا، ويُرجح أن أكثر من 22 مليار جهاز يستخدم الوايف اي حول العالم، فضلاً عن 3جي و4جي و5جي”.

Jpeg

التطبيقات المستقبلية

وعن التطبيقات المستقبلية للاختراع؛ أشار الدكتور حاتم إلى أن إنترنت الأشياء قد يمثل أبرز الآفاق المستقبلية الطموحة.

فتخيل أن يكون للبراد والتلفاز في بيتك ولسيارتك المركونة أسماء وهويات إلكترونية خاصة، يمكنك مخاطبتها من خلالها، باستخدام هاتفك النقال أو جهازك اللوحي، وتوجيه الأوامر لها؛ إنها الثورة التقنية المقبلة في عالم الاتصالات التي يطلق مخترعوها عليها اسم تقنية إنترنت الأشياء.

ويدخل الاختراع في التطبيقات المستقبلية للعالم الافتراضي والمعزز؛ كما أكد الدكتور حاتم. إذ زاد في الآونة الأخيرة عدد الشركات المستخدمة لتقنيات الواقع المعزز المتاحة حاليًا؛ ومنها شركات تعمل على تطوير نظاراتها الخاصة وغيرها من الأجهزة.

وما يبدو مرجحاً حالياً أن تقنيات الواقع المعزز ستظل تتطور في الأعوام المقبلة تطوراً كبيراً يتعلق باستخدامها في مواقع العمل، وفي كل مرة تُطوَّر فيها لعبة معتمدة على الواقع المعزز، ستُستخدَم فيها أيضًا تطبيقات مواقع العمل لتطوير تطبيق من تطبيقات الإنتاجية أو الإبداع، وبهذا سنتقدم خطوة تقربنا من دمج الواقع المعزز في حياتنا ليصبح جزءاً لا يتجزأ من مواقع العمل.

وتحاول الشركات الترويج للواقع المعزز لتصبح أكثر من مجرد ميزة إضافية لطيفة، وسيشهد المستقبل القريب ظهور تطبيقات مبهرة جديدة نتيجة لاستمرار تطوير التقنية، ما سينقلها من تقنية محصورة بتطبيقات معينة إلى تقنية تغير حياة المستخدمين.

وعلى الرغم من أن الوقت ما زال مبكراً، والتجهيزات غير مكتملة، والتطبيقات محدودة جداً، إلا أن خبراء حول العالم يعملون حاليًا على تطوير ونشر تطبيقات الواقع المعزز في كل مكان بحيث سيبدو العالم الحقيقي فارغًا وباهتًا.

ولن يبقى جانب من حيواتنا لا يتأثر بالواقع المعزز؛ التعليم والفنون والأعمال والرياضة والسفر والترفيه، جميعًا ستشهد إضافة وتطبيق الواقع المعزز عليها.

سيرة ذاتية

درس الدكتور حاتم الهندسة الإلكترونية في جامعة القاهرة، ودرس الرياضيات التطبيقية بجامعة عين شمس، وعمل كمدرس مساعد في جامعة كالجاري كبرى مدن ولاية ألبيرتا الكندية، وحصل على درجة الماجستير في الفيزياء من الجامعة ذاتها في 1985، وعمل كباحث في شركة “تيلوس” الكندية للاتصالات بين 1989 و1993.

وحصل على عديد من الجوائز والشهادات العالمية لإنجازاته في مجال ريادة الأعمال، وكذلك جائزة كالجاري للمهاجرين المتميزين في مجال الأعمال في 1998. وقال لأريبيان بزنس “يعني مش هذكر كلها يعني في سنة 2000 كان مجال مشهورة جداً في كندا اسمها مجلة ماكلين المجلة دي اختارتني كواحد من أفضل 10 كنديين عاشوا”.

وأضاف “في سنة 2000 اتعمل صالة مشاهير للاتصالات السريعة في الموبايل والحمد لله دخلت أنا الصالة دي وبصراحة الوحيد اللي دخلتها لأن مع الهبوط اللي حصل في السوق بعد كده مستمروش فيها فالحمد لله كان شرف كبير”.

وأوضح “حصلت على جوائز كثيرة أخرى شخصية من شركات ومن هيئات.. الحكومة الكندية وهي بتراجع الاختراع طلعوا تقرير كان سري في البداية وعرفناه بعدين أن الاختراع من أعظم تكنولوجيات الاتصالات وعلى مستوى اختراع التليفون اللي هو اخترعه ألكسندر جراهام بيل اللي هو كان كندي برده”.

علاقة العالم المصري بهيدي لامار

في ثلاثينيات القرن الماضي، لمع نجم هيدي لامار في سماء هوليوود لإتقانها دور المرأة التي تغوي الرجال للوقوع في حبها، ولم يكن يعلم إلا قليل من معاصريها أنها شغوفة بالاختراعات.

وقال الدكتور حاتم إن هيدي لامار “كانت ممثله نمساوية هاجرت إلى أمريكا في أوائل الحرب العالمية الثانية هرباً من النازية.. والتقت بعازف البيانو الشهير جورج أنتايل.. وسألته البيانو ده بيعزف أيه قال لها بعزف موسيقى أنا بس وهو اللي نعرفها فقالت له أزاي يعني فقال لها بناء على أخر نوتتين أنعزفوا بختار النوتة الجديدة فقالت له دي غريبه دي يعني الطريقة دي ممكن نستعملها في التحكم اللي هو فيه يعني في تغيير الموجات اللي بنتحكم بيها في طوربيدو مثلاً”.

وعندما اكتشف الاثنان أن القوات النازية تشوش على الإشارات اللاسلكية لقوات التحالف، اخترعا معا طريقة لإرسال الإشارات اللاسلكية بتقنية القفز الترددي التي تتيح التنقل بين قنوات تردد متعددة، وأطلق عليها اسم “ماركي” نسبة إلى اسم لامار بعد الزواج، ولا تزال هذه التقنية تستخدم في كثير من الأجهزة اللاسلكية.

وأوضح الدكتور حاتم “فعلاً اشتغلوا على الاختراع وسجلوه سنه 1942 وقدموه للأسطول الأمريكي وبعثوا لهم جواب سنه 46 قالوا لهم شكراً على الاختراع لكن ما لوش فايدة”.

وأضاف “في سنة 83 أعلنوا في أمريكا هو الجهاز التنظيم الاتصالات في الولايات المتحدة اللي هو الإف سي سي أعلن ان التكنولوجيات دي مستعملة والعالم عارفها كان في تكنولوجيا تانية طلعت من الاتحاد السوفيتي وفعلاً دي كانت بتستعمل في الاسطول الأمريكي لكن يعني عفا عليها الزمن وبقت مشهورة وخلاص سمحوا للكل يستعملها في موجات معينة وخلال أربع خمس سنين ابتدت تظهر الواي فاي مبنية على التكنولوجيتين دول يعني إحنا قلنا واحده منهم اخترعتها هيدي لامار الممثلة المشهورة”.

وتابع “في سنه 1997 عرفت أن هيدي لامار فقيرة جداً لدرجه أنها بتبعت طوابع الأكل اللي بتوزعها الحكومة الأمريكية على الفقراء لأولادها في عيد الميلاد كهدايا يعني فاتصلت بابنها قال لي مش هترضى أن أنت تساعدها اتصلت لكن قلت له اديني نمرة تليفونها وكان محاسب فاتصلت بجارها قال لي انها هترفض أن أنا اساعدها لأن نفسها عزيزه عليها جداً”.

وأضاف “قلت له أن أنا هبعت لها جواب وأن هو بس يسلمها الجواب وفعلا بعثت جواب وعرضت عليها فيه نعديها تسع دفعات كل دفعه 25 ألف دولار بعد ثلاث اشهر ودفعه أولانية يعني يوم 10 دفعات كلياتا وافقت واديتها وديتها اول دفعه اللي حصل بعد كده أن عرفت أن شركة موتورولا كانت عرضت عليها 6 مليون دولار تقريبا او حاجه زي كده ليه علشان تخترق تشتري الاختراع انا ما عرضتش اني اشتري الاختراع انا عرضت اني هشتري 49% من حقوق التسويق اللي مبنية على الاختراع بحيث أن لو هي حاولت تبيع اي جزء من الـ 51 اللي فاضيين لازم تعرضوا عليا أنا الأول فبالطريقة دي هي حست ما بعتليش حاجة”.

وختم حديثه “كان بينا علاقة ظريفة من سنة 97 لسنة 2000 وتوفت في فبراير/شباط 2000.. يعني من الأشياء الظريفة اللي حصلت في الفترة دي أني بعثت لها ورد في عيد ميلادها افتكر سنة 98 فبعد ما كانش وردة عادة ببعت نبات حي فيها ورد. وبعد ست أشهر أو سنة النبات ده مات فاتصلت وقالت إنها عايزة تعرف النبات ده كان ايه لأنها معتبرين حظ ليها يعني فانا ما أعرفش انا كنت اتصلت بنمره في أمريكا وقلت لهم يبعتوا لها نبات جميل فما كناش نعرف اسم النبات ولا اي حاجه لكن هي أصرت لحد لما لقينا النبات اللي هي عايزاه”.