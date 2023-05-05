تعرف على 100 شخصية مؤثرة في العالم العربي 2023

كشف اربييان بزنس عن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم العربي لعام2023.

وضمت القائمة الاشخاص الذين تميزو في مجالات تخصصهم وكان لهم تاثير بشكل إيجابي في العالم العربي.

ولايزال الوطن العربي موطنًا للعديد من الشخصيات اللامعة من الذين يتركون بصمة لهم على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من السياسة الى الأعمال والفنون والرياضة، وقدمت الشخصيات العربية مساهمات كبيرة في المجتمع وحصلت على التقدير للإنجازات التي تقدمها.

وتقدم القائمة السنوية أكثر الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي وتسلط الضوء على إنجازاتهم وتضم القائمة سيدات أعمال ومبدعات و رؤساء تنفيذيون، وتربويون، وقادة، ورجال أعمال.وتضم القائمة الاسماء الآتية:

عباس سجواني

عبد العزيز السويلم

عبد العزيز الغرير

عجلان بن عبد العزيز العجلان

الامير عبد العزيز بن سلمان آل سعود

عبدالله آل خليفة

عبدالله العويس

عبدالله العجلان

عادل علي

محمد علي بكر

احمد الزيني

الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم

احمد العامري

احمد القصبر

احمد جلال اسماعيل

اكبر الباكير

الأمير الوليد بن طلال آل سعود

علي سجواني

أميرة سجواني

أمين ناصر

دكتورة أميرة الرستماني

أريج محسن حيدر درويش

عزيز فخرو

بدر جعفر

داني ريشا

ايمان الروضان

إلدا شقير

إلهام محفوظ

ايلي حبيب

اليسا فريحة

عيسى كاظم

فادي غندور

فهد الحساوي

دكتور فيصل عليان

فيصل البناي

فاطمة الجابر

دورود ريشاني

غيث الغيث

هنا الرستماني

غسان عبود

حسن الذوادي

حاتم دويدار

هلال المري

هدى قطان

ابراهيم الكوشي

عصام الصقر

عصام كاظم

حسين سجواني

جمال عبدالله لوتاه

جاسم الصديقي

خالد الحريمل

لبنى العليان

لجينا درويش

خالد الجبالي

ماهر المرعبي

مكارم صبحي بترجي

مريم بطي السويدي

محمد العبار

محمد الشرف

محمد علي الشرفا الحمادي

محمد بن عبدالعزيز العجلان

محمد الشايع

محمد الرمحي

محمد قاسم العلي

محمد صلاح

مصطفى قنديل

مصبح الكعبي

نعمام عطالله

نظمي النصر

نجيب ساويرس

نايم العبد الكريم

نجلاء المدفع

ناصر الحقباني

نعمت طلعت شفيق

نضال ابو لطيف

نور سويد

عليان الوتيد

باتريك شلهوب

بيير شويري

رندا محمد صادق

راشد الغرير

ريم الهاشمي

رولا أبو منة

رونالدو مشوار

سعد شريدة الكعبي

سعيد محمد الغامدي

سالم خلف المناعي

سامر سليمان

سارة السحيمي

سارة بنت يوسف الأميري

دكتور سلطان الجابر

سلطان بن محمد بن سعود الكبير

سلطان أحمد بن سليم

طلال الذيابي

طلال العجمي

طلال بياعة

علي سعيد مرهون المعمري

طارق السدحان

وليد المقبل

دكتور ثاني الزيودي

وليد حنا

ياسر عثمان الرميان