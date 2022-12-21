العالم الإسلامي: الإيسيسكو تبحث آليات تنفيذ مشروع صندوق دعم الموهوبين

عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) اجتماعا وزاريا في العاصمة المغربية الرباط، لبحث مشروع صندوق دعم الموهوبين في العالم الإسلامي.

الخطوط الرئيسية

وذكرت مصادر مطلعة أن الاجتماع الوزاري ضم:

الوزراء المعنيين

وأمناء بعض اللجان الوطنية لمنظمة التربية والعلوم والثقافة الأعضاء بالمنظمة

وقد تم بحث الخطوط الرئيسة للمشروع

والاتفاق على آليات تنفيذ مبادرة إطلاق مشروع صندوق دعم الموهوبين في العالم الإسلامي

دعم الابتكار

وأكد المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك خلال الاجتماع أن المنظمة وجدت ترحيباً كبيراً بهذه المبادرة، التي تتوافق مع دعم الابتكار بدول العالم الإسلامي. وأوضح المالك أن المبادرة ستعرض خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة، ومن ثم البدء في وضع التصور النهائي لصندوق دعم الموهوبين في العالم الإسلامي، والإطار القانوني والإداري الحاكم له، وآليات عمله.