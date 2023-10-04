العالمية القابضة ترفع حصتها في أداني

أعلنت الشركة العالمية القابضة الإماراتية أنها رفعت حصتها في أداني انتربرايزيس الهندية إلى أكثر من 5% بعد أيام من بيع حصتها في شركتين أخريين في مجموعة أداني.

وقالت العالمية القابضة في افصاح على موقع سوق أبوظبي المالي، إن زيادة حصتها في أداني تعكس ثقتها في قدرة الشركة الهندية على توسيع نطاق أنشطتها في المطارات ومراكز البيانات والهيدروجين الأخضر.

وقالت العالمية القابضة إن أداني انتربرايزيس لديها القدرة الفائقة على الاستفادة بشكل استثنائي من رحلة النمو القوية في الهند.

وقالت مجموعة أداني في بيان إنه بعد الاستثمارات الجديدة، أصبحت قيمة ملكية العالمية القابضة في الشركة الرائدة في مجموعة أداني الآن نحو 140 مليار روبية (حوالي 1.68 مليار دولار)، وفقاً لسعر إغلاق أسهمها الثلاثاء.

واضاف البيان أن زيادة حصة القابضة العالمية كانت “تأييدا قويا لخطط النفقات الرأسمالية القوية للمجموعة والحوكمة والشفافية”.