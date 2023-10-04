فادي طنّوس by فادي طنّوس

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العالمية القابضة ترفع حصتها في أداني

رفعت الشركة العالمية القابضة حصتها في شركة أداني انتربرايزيس إلى أكثر من 5% وفق افصاح على موقع سوق أبوظبي المالي

فادي طنّوس by فادي طنّوس
العالمية القابضة

أعلنت الشركة العالمية القابضة الإماراتية أنها رفعت حصتها في أداني انتربرايزيس الهندية إلى أكثر من 5% بعد أيام من بيع حصتها في شركتين أخريين في مجموعة أداني.

وقالت العالمية القابضة في افصاح على موقع سوق أبوظبي المالي، إن زيادة حصتها في أداني تعكس ثقتها في قدرة الشركة الهندية على توسيع نطاق أنشطتها في المطارات ومراكز البيانات والهيدروجين الأخضر.

وقالت العالمية القابضة إن أداني انتربرايزيس لديها القدرة الفائقة على الاستفادة بشكل استثنائي من رحلة النمو القوية في الهند.

خسائر مجموعة أداني تصل إلى 72 مليار دولار

وقالت مجموعة أداني في بيان إنه بعد الاستثمارات الجديدة، أصبحت قيمة ملكية العالمية القابضة في الشركة الرائدة في مجموعة أداني الآن نحو 140 مليار روبية (حوالي 1.68 مليار دولار)، وفقاً لسعر إغلاق أسهمها الثلاثاء.

واضاف البيان أن زيادة حصة القابضة العالمية كانت “تأييدا قويا لخطط النفقات الرأسمالية القوية للمجموعة والحوكمة والشفافية”.

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