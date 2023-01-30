العالمية القابضة الإماراتية تستثمر 400 مليون دولار في اكتتاب أداني انتربرايز

أعلنت الشركة العالمية القابضة، ومقرها أبوظبي، عن استثمارها 1.4 مليار درهم (400 مليون دولار) في الاكتتاب العام الإضافي لطرح شركة «أداني انتربرايز»، الهندية القابضة العالمية والعضو في مجموعة «أداني» وذلك من خلال الشركة التابعة لها «جرين ترانزميشن انفيستمنت هولدينج» المحدودة.

وذكرت الشركة العالمية القابضة في افصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية أنها اكتتبت بنسبة 16% من طرح «أداني انتربرايز» الاستكمالي والذي بلغت قيمته 2.5 مليار دولار.

ويأتي الاستثمار الأول للشركة العالمية القابضة لهذا العام في إطار استمرار الشركة في توسيع نطاق استثماراتها وتنويعها محلياً ودولياً، مع التركيز على أسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية في عام 2023.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «إن اهتمامنا بمجموعة أداني يأتي من منطلق ثقتنا وإيماننا بأساسيات شركة أداني انتربرايز؛ حيث نرى إمكانات قوية للنمو من منظور طويل الأجل وقيمة مضافة لمساهمينا”.

وهذه هي الصفقة الاستثمارية الثانية التي تبرمها الشركة العالمية القابضة مع مجموعة اداني الهندية بعد استثمارها العام الماضي 7.3 مليار درهم (2 مليار دولار) في ثلاث شركات تابعة لمجموعة اداني تركز على الطاقة النظيفة و البيئة، بما في ذلك «اداني جرين انرجي» و«اداني ترانزمشن» و«اداني انتيربرايز»، وجميعها مدرجة في بورصة بومباي وبورصة الهند الوطنية.

وأوضح شعيب أن «ميزة الطرح الاستكمالي هو وجود المرجع التاريخي لتقرير أرباح الشركة، وإدارة الشركة، والممارسات التجارية، والكثير من البيانات التي يمكن الاعتماد عليها قبل اتخاذ أي قرار استثماري”.

وتواصل الشركة العالمية القابضة التطلع إلى الأمام هذا العام حيث تسير إستراتيجيتها الطموحة للتقدم على قدم وساق، مع استحواذات و استثمارات جديدة متوقعة عبر أربع قارات بحلول نهاية هذا العام وحده، مع التركيز على الاقتصاد سريع النمو، والتوسع السريع في أسواق الأسهم، والوجهات الاستثمارية الأولى.

وأضاف شعيب: «نحن نراقب الأسواق العالمية عن كثب بحثا عن آفاق جديدة، وسنواصل استكشاف المزيد من الفرص خارج سوقنا التقليدي في عام 2023». وتهدف الشركة العالمية القابضة إلى زيادة استحواذها العالمي بنسبة 70% في عام 2023، مع التركيز على قطاعي الطاقة النظيفة وصناعات الأغذية.