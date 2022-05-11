سامر باطر by سامر باطر

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العاصمة الرياض تستحوذ على الحصة الأكبر بين أكثر من 100 ألف صفقة ايجارية

سامر باطر by سامر باطر
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واس-كشفت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” عن بيانات التقرير الثالث للمؤشر الإيجاري، حيث بلغ عدد الصفقات الإيجارية في المدن التي يشملها المؤشر أكثر من 104 آلاف عقد إيجاري، منها أكثر من 80 ألف عقد إيجار سكني، وقرابة 24 ألف عقد إيجار تجاري.


وتصدرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري لعقود الإيجار السكنية كأكثر المدن تسجيلاً للصفقات الإيجارية، بنسبة تجاوزت 43.6% من إجمالي الصفقات، تلتها جدة بنسبة وصلت إلى 25.5%، وفي المرتبة الثالثة بين المدن التي يشملها المؤشر الإيجاري جاءت مدينة الدمام بنسبة 8.1%، ثم مكة المكرمة بنسبة بلغت 5.6%، فيما جاءت المدينة المنورة 5% لتتبعها الخبر بنسبة 4.6%، وفي المدن المضافة للمؤشر الإيجاري مؤخرًا، جاءت تبوك في المرتبة السابعة بنسبة 2.2% ثم جاءت مدينتا بريدة وحائل بنسبة تقارب 2% وأخيرًا جازان بنسبة 1.2% من عقود الإيجار السكنية.
وفي الصفقات الإيجارية للعقود التجارية كانت مدينة الرياض الأولى بين مدن المملكة بنسبة 45.5% من عقود الإيجار التجارية في أبريل، تليها جدة بنسبة تجاوزت 20%، فيما قاربت مدينة الدمام نسبة 8%، لتتبعها المدينة المنورة بنسبة 7.2% ثم مكة المكرمة بنسبة 6.3% والخبر بنسبة 3.4%، وفي المدن الجديدة التي أضيفت مؤخرًا في المؤشر الإيجاري، جاءت مدينة بريدة بنسبة 2.9% ثم حائل بنسبة 2.7% ثم تبوك بنسبة 2.5% وجازان بنسبة 1.1%.
ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.
وتُمكّن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، وفيلا، ودور)، أو (محل، معرض، ومكتب) في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية، للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار من المعروض العقاري الذي يلائم احتياجه، وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها الخدمة خلال فترات يحددها المستفيد،مع إمكانية استخدام الخرائط التفاعلية، ويمكن الوصول للخدمة عبر منصة “سكني” عبر الرابط https://sakani.sa/reports-and-data.
يشار إلى أن المدن الـ 10 التي يشملها المؤشر الإيجاري حتى الآن هي (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والدمام، والمدينة المنورة، والخبر)، بالإضافة إلى المدن التي أضيفت في مارس الماضي، وهي (بريدة، وتبوك، وحائل، وجازان).

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...