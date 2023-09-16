15 محافظة في جنوب غرب السعودية ضربتها عاصفة ترابية وصفت بالقوية، مصحوبة بزوابع رعدية ماطرة أدت إلى تدني الرؤية .

العاصفة التي ضربت محافظات منطقة جازان تسببت في سقوط بعض أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.

و أوضح لـ”أريبيان بزنس” المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد السعودية حسين القحطاني، أن أعلى سرعة رياح في محطة جازان المأهولة بلغت ٣٥ عقدة = ٦٥ كلم/ ساعة، وهي نتيجة تعرض المدينة للتيارات الهابطة شديدة السرعة والتي تكون مصاحبة للعواصف الرعدية الممطرة

وكانت أعلى كمية امطار سجلت في المنطقة ١٠ملم.

و قال ” تعد هذه الظاهرة من الظواهر الجوية التي تتكرر في معظم المناطق وهي مشابهة للحالة التي حدثت في مكة المكرمة الشهر الماضي، وقد انذر المركز عن هذه الحالة قبل حدوثها بوقت كافي بحسب الألية المحدثة”.

كما ذكرت تقارير صحافية أن الجهات المعنية استنفرت لمواجهة الأضرار الناجمة عن العاصفة وللتحذير من مخاطر الأمطار والسيول، الناتجة عن الحالة التي أعقبت تحذير الدفاع المدني من مخاطر الأمطار والسيول واحتمال هطولها.

بدوره أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات جديدة بهطول أمطار متوسطة على أجزاء من المنطقة مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول وارتفاع بالأمواج حتى الساعة التاسعة من مساء (السبت).

وكان الدفاع المدني بحسب “أخبار24” قد حذّر وَفْق بيان المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان تشمل كلاً من جيزان وصبيا وأبوعريش وبيش وفيفا والريث والداير والعارضة والدرب والعيدابي وهروب وصامطة وأحد المسارحة وجزر فرسان، وأهاب بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.