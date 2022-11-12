الطيران القطري يستعد لـ 400 رحلة طيران يوميا و13 ألف رحلة طيران لفترة كأس العالم في الدوحة

قال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين القطريين إن الخطوط الجوية القطرية ستسير 400 رحلة جوية في اليوم استعدادًا لكأس العالم ، ومن المقرر أن تستقبل البلاد أكثر من مليون زائر خلال موسم كرة القدم القادم بعد أيام قليلة من اليوم، وتتطلع الخطوط الجوية القطرية لخدمة ما يقرب من 13000 رحلة في أقل من شهر ، خلال الفترة من 17 نوفمبر إلى 20 ديسمبر.

توسعة مطار حمد الدولي

تحويل نموذج التشغيل الخاص بالمطار من أسلوب المحور المركزي إلى هيكلية النقل من نقطة إلى نقطة لتلبية احتياجات المسافرين في الدوحة اعتبارًا من نوفمبر.

ديرسينيش أريسنديران، نائب الرئيس للمبيعات في الشرق الأوسط والقوقاز وباكستان وأفغانستان أكد ، لـ أريبيان بزنس أن الخطوط الجوية القطرية ستعمل على تشغيل أكثر من 150 رحلة مكوكية يومية إلى جانب شركائها في طيران الشرق الأوسط.

Chief Operating Officer at HIA Engr. Badr Mohammed Al Meer, said: “We are immensely proud to officially launch our airport expansion. Our growth plan will see us welcome over 58 million passengers annually."@HIAQatar#ORCHARD pic.twitter.com/XVEaMHmfbD — Qatar Airways (@qatarairways) November 10, 2022

“سنربط بشكل ملائم حاملي تذاكر المباريات بالدوحة للحصول على تجربة على مدار 24 ساعة ، مما يسمح للجماهير بالإقامة في أي مدينة قريبة ، مثل دبي أو مدينة الكويت. ويتيح ذلك للمشجعين السفر إلى الدوحة في نفس يوم مباراتهم والاستمتاع بالإثارة والاحتفالات بينما يعودون في وقت لاحق بسلاسة ويتم تنفيذ خطط التوسع في مطار حمد الدولي ، والتي تم الكشف عنها سابقًا في الربع الأخير من عام 2019 ، على مرحلتين ، أ و ب.

The ORCHARD is a magnificent new feature at HIA that is being revealed today for the first time; Qatar Airways’ award-winning hub has got bigger and better! ? pic.twitter.com/K9SmYivbmC — Qatar Airways (@qatarairways) November 10, 2022

خطط توسعة المطار على مرحلتين

ربط العقدة الشمالية بالكونكورس المركزي الجديد .

زيادة قدرة التعامل بالمحطة إلى أكثر من 58 مليون مسافر .

تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 240 ألف متر مربع”.

المرحلة ب من خطة التوسعة على تعزيز قدرة المطار إلى أكثر من 60 مليون مسافر سنويًا

زيادة قدرة البلدان التي تأهلت للبطولة والبلدان التي من المرجح أن يسافر فيها مشجعو كرة القدم إلى قطر لحضور هذا الحدث التاريخي.

ستعيد شركة الطيران تصميم الشبكة لجعلها أكثر مرونة ومرونة ، مما يوفر للركاب اتصالاً سلسًا في جميع أنحاء العالم “.

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The ORCHARD is a magnificent new feature at HIA that is being revealed today for the first time; Qatar Airways’ award-winning hub has got bigger and better! ? pic.twitter.com/K9SmYivbmC — Qatar Airways (@qatarairways) November 10, 2022

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